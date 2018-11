Schach-WM: Viertes Remis zwischen Magnus Carlsen und Fabiano Caruana

Die Schach-WM zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen und Herausforderer Fabiano Caruana bleibt weiter offen. In der vierten Partie einigten sich beide Kontrahenten in London zum vierten Mal auf ein Remis, vor dem zweiten Ruhetag am Mittwoch steht es damit 2:2.

Der mit den weißen Steinen spielende Carlsen begann mit der Englischen Eröffnung, schaffte es aber zu keiner Zeit, seinen Gegner entscheidend unter Druck zu setzen. Nach 34 Zügen endete das vierte Aufeinandertreffen dann erneut mit einer Punkteteilung. Am Donnerstag um 16 Uhr geht es in Runde 5 weiter.

Carlsen will Weltmeisterschaft zum dritten Mal verteidigen

Carlsen hatte sich 2013 mit 22 Jahren zum zweitjüngsten Weltmeister der Geschichte gekrönt und verteidigte seinen Titel seither zweimal erfolgreich. Er führt seit 2011 die Weltrangliste an, Caruana liegt dahinter auf Platz zwei und setzte sich im März beim Kandidatenturnier in Berlin gegen sieben Kontrahenten durch.

Das Preisgeld bei der bis zum 28. November angesetzten Veranstaltung beträgt eine Million Euro. Gespielt werden maximal zwölf Partien mit regulärer Bedenkzeit.

Für einen Sieg gibt es einen Punkt, bei Remis erhalten beide Kontrahenten jeweils einen halben. Erreicht ein Spieler vorzeitig 6,5 Zähler, ist das Duell beendet. Bei Gleichstand nach dem zwölften Spiel wird, wie bei der WM 2016 zwischen Carlsen und dem Russen Sergej Karjakin, ein Tiebreak mit verkürzter Spielzeit gespielt.