Schach-WM, 11. Runde: Carlsen gegen Caruana heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag steht die 11. Runde der diesjährigen Schach-WM zwischen dem amtierenden Weltmeister Magnus Carlsen und Herausforderer Fabiano Caruana an. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Aufeinandertreffen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem gestrigen Ruhetag starten die beiden Kontrahenten heute in die elfte und somit vorletzte reguläre Runde. Die bisherigen zehn Partien endeten allesamt Remis, sodass sich langsam aber sicher ein entscheidender Tiebreak andeutet.

Schach-WM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die elfte Partie findet am heutigen Samstag, den 24. November, um 16 Uhr in London statt. Die Partie wird nicht im TV übertragen, jedoch bietet Worldchess einen kostenpflichtigen Livestream an. Für den Zugang zahlt ihr entweder 20 Dollar im Monat, oder ihr sichert euch direkt den Jahrespass für 25 Dollar.

Darüber hinaus bietet euch SPOX auch einen Liveticker zu dem Duell an, bei dem ihr alle Züge mitlesen und diese auch anhand einer anschaulichen Grafik gut nachvollziehen könnt.

Schach-WM 2018 - Zeitplan und Spielplan der Spiele zwischen Carlsen und Caruana

Einen Überblick über alle wichtigen Infos und Hintergrundfakten zur Weltmeisterschaft 2018 findet ihr hier.