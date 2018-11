Schach-WM heute: Magnus Carlsen gegen Fabiano Caruana - letzter Ruhetag

Nach dem zwölften Remis im zwölften Spiel bei der Schach-WM legen Weltmeister Magnus Carlsen und Herausforderer Fabiano Caruana vor dem entscheidenden Tie-Break eine letzte Ruhepause ein. SPOX erklärt euch, wie der Tie-Break bei der Weltmeisterschaft funktioniert.

Alle regulären Partien der Schach-WM endeten zwischen Carlsen und Caruana unentschieden. Daher geht es beim Stand von 6:6 in den alles entscheidenden Tie-Break.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wann und wo findet der Tie-Break der Schach-WM statt?

Am heutigen Dienstag haben die Spieler eine letzte Ruhepause. Der Tie-Break findet am 28. November um 16 Uhr in der Londoner "The College" statt, in der rund 400 Zuschauer dabei sein können.

Schach-Weltmeisterschaft 2018 live im Livestream und Liveticker

Die Schach-WM wird nicht im deutschen Free-TV übertragen. Wer den Tie-Break dennoch verfolgen möchte, hat zwei Optionen.

Im kostenpflichtigen Livestream überträgt Worldchess den Tie-Break. Der Livestream kostet 20 Dollar pro Monat oder 25 Dollar pro Jahr. Der ausführliche Liveticker von SPOX bietet Euch die Möglichkeit, das entscheidende Finale der Schach-WM kostenlos zu verfolgen.

Schach-WM 2018 - Zeitplan und Spielplan

Was ihr alles zu der Schach-Weltmeisterschaft in London wissen müsst, findet Ihr hier.