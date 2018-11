Schach-WM heute live: Magnus Carlsen gegen Fabiano Caruana im Tiebreak

Am heutigen Mittwoch wird der Weltmeister im Schach endgültig ermittelt. Nachdem Magnus Carlsen und Fabiano Caruana nach den regulären zwölf Runden das 12. Mal Remis spielten, kommt es zum Tiebreak. Bei SPOX bekommt ihr alle Informationen, wie der letzte Tag abläuft.

Alle zwölf bisherigen Matches endeten mit einem Remis. Daher steht es zwischen Weltmeister Magnus Carlsen und Herausforderer Fabiano Caruana 6:6. Nun entscheidet sich die Schach-Weltmeisterschaft im Tiebreak.

Wo und wann findet der Tiebreak der Schach-WM statt?

Am heutigen Mittwoch um 16 Uhr geht der Tiebreak zwischen Carlsen und Caruana los. Standort ist "The College" in London, wo rund 400 Zuschauer die Entscheidung sehen können.

Schach-WM 2018 heute live im Livestream und Liveticker

Im deutschen Free-TV wird die Schach-Weltmeisterschaft nicht übertragen. Wer den Tie-Break dennoch verfolgen möchte, hat folgende Optionen.

Worldchess überträgt in einem kostenpflichtigen Livestream den Tie-Break. Der Livestream kostet 20 Dollar pro Monat oder 25 Dollar pro Jahr.

SPOX bietet Euch in einem ausführlichen Liveticker die Möglichkeit, das entscheidende Finale der Schach-WM kostenlos zu verfolgen.

Schach-WM: Der Modus des Tiebreaks

Zunächst werden vier Partien im Schnellschach gespielt. Carlsen und Caruana erhalten jeweils 25 Minuten als Bedenkzeit sowie zusätzliche zehn Sekunden nach jedem Zug. Wie immer gibt ein Sieg einen Punkt und ein Remis einen halben Punkt. Das Los bestimmt, welcher Spieler als Erstes mit den weißen Steinen spielt. Das Eröffnungsrecht wechselt nach jeder Runde.

Sollten sich Carlsen und Caruana erneut auf ein Unentschieden einigen, wird es zu Blitzschach-Partien kommen. Als Bedenkzeit haben beide Spieler nur noch fünf Minuten zur Verfügung. Gespielt werden je zwei Partien und maximal fünf solcher Doppelpacks.

Falls es nach dem Blitzschach immer noch keinen Sieger gibt, kommt es zu einer sogenannten "Armageddon"-Partie. Das Eröffnungsrecht wird erneut ausgelost, wobei der Spieler mit den weißen Figuren fünf, sein Gegner allerdings nur vier Minuten Bedenkzeit hat. Bei einem Remis ist der Spieler mit den schwarzen Figuren Weltmeister.

Schach-WM 2018: Alle bisherigen Sieger