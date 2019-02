Six Nations 2019: Alle Infos zum Rugby-Klassiker - Livestream, Übertragung, Teilnehmer, Modus

Beim legendären Six Nations kämpfen bereits seit 1883 sechs Nationen um die Krone des europäischen Rugbys. Die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales treten in 15 Spielen gegeneinander an. Alle Informationen zur Übertragung, Livestream, Teilnehmern und dem Modus des Rugby-Highlights gibt es hier bei SPOX.

Die Geburtsstunde des Turniers schlug bereits im Jahr 1883, als damals die vier Nationen aus Großbritannien - England, Schottland, Irland und Wales - in einem Vier-Nationen-Turnier gegeneinander antraten. Der erste Turniersieger hieß England. Anfang des 20. Jahrhunderts schloss sich die Grande Nation Frankreich dem Teilnehmerfeld an. Im Jahr 2000 komplettierte Italien das bis heute gültige Feld.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzen-Rugby live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wo kann ich das Six Nations live sehen?

Im deutschen Free-TV kann man das Turnier nicht verfolgen. Allerdings überträgt der Streamingdienst DAZN das Six Nations live und in voller Länge. DAZN ist eine Multisport-Streaming-Plattform, die neben Rugby auch europäischen Spitzenfußball aus der Premier League, La Liga, Serie A sowie Ligue 1 anbietet. Zudem kommen DAZN-Nutzer in den Genuss von US-Sport, Boxen, Motorsport, Darts und vielem mehr.

DAZN ist den ersten Monat komplett kostenlos. Danach gibt es das umfangreiche Sport-Angebot für lediglich 9,99 Euro im Monat. DAZN ist monatlich kündbar. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Der Modus des Six Nations

Beim Six Nations treten die sechs Nationen im sogenannten Round-Robin-Modus gegeneinander an. Das bedeutet: Jeder spielt gegen jeden. Für jede Paarung wechselt das Heimrecht. Seit dem Jahr 2017 wird beim Six Nations ein Bonuspunktesystem angewandt. Hierbei bekommt ein Team einen Bonuspunkt für vier oder mehr gelegte Versuche sowie einen Punkt für eine Niederlage mit bis einschließlich sieben Punkten Differenz. Tritt keiner dieser Fälle ein, gibt es wie bisher keine Punkte für den Verlierer, zwei Punkte für ein Remis und vier Punkte für den Gewinner.

Die Spielorte der Six Nations

Wieder treten die sechs Teams in den größten Stadien Europas gegeneinander an. Legendäre Spielstätten wie das Stade de France in Paris oder das Stadio Olimpico in Rom ziehen Tausende Rugby-Begeisterte an.

England Frankreich Irland Italien Schottland Wales Stadion Twickenham Stadium Stade de France Aviva Stadium Stadio Olimpico Murrayfield Stadium Principality Stadium Ort London Stade-Denis Dublin Rom Edinburgh Cardiff Kapazität 82.000 80.000 51.700 72.700 67.800 74.500

Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Jahr Sieger 2018 Irland 2017 England 2016 England 2015 Irland 2014 Irland 2013 Wales 2012 Wales 2011 England 2010 Frankreich 2009 Irland

Der Spielplan des Six Nations