Six Nations, dritte Runde: Frankreich feiert Heimsieg gegen Italien

Frankreich hat sein Heimspiel in der dritten Runde des Six Nations gegen Außenseiter Italien mit 34:17 gewonnen und damit selbst den ersten Sieg im traditionsreichen Turnier gefeiert. Am Ende ärgert sich die Equipe Tricolore aber über eine vergebene Chance. DAZN zeigt das Six Nations live.

Über die erste Stunde Spielzeit hielt Italien, das in den ersten zwei Runden Klatschen von England und Irland kassiert hatte, gut mit: Zur Halbzeit stand es gerade mal 11:7 für die Franzosen, die erstmals nicht im Stade de France in Paris, sondern im Orange Velodrome in Marseille antraten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzen-Rugby live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nach der Pause bauten die Franzosen ihren Vorsprung aber durch Versuche und Straftritte auf 34:10 aus, den Italienern schien die Luft auszugehen. Sie verkürzten noch einmal, bevor Frankreich in den letzten Minuten versuchte, noch einen vierten Versuch zu erzielen und damit den Extrapunkt mitzunehmen. Das misslang jedoch kurz vor der Vorteilslinie.

Mit jetzt einem Sieg aus drei Spielen schließt Frankreich zu Wales (1-1) und Schottland (1-1) auf, beide sind am Sonntag aber noch im Einsatz. Wales trifft auf Irland (2-0), Schottland empfängt die Engländer (2-0).