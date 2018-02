Six Nations 2018: Alle Infos zum Rugby-Klassiker - Livestream auf DAZN

Davis Cup Men National_team Live Australien -

Deutschland: Tag 3 World Rugby Sevens Series Live Hamilton: Tag 2 Taiwan Open Women Single Live WTA Taiwan: Finale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 3 Davis Cup Men National_team Superfeed: Tag 3 BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes Liga ACB Bilbao -

Fuenlabrada St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Finale Six Nations Italien -

England Liga ACB Saski-Baskonia -

Barcelona NHL Senators @ Canadiens NBA Lakers @ Thunder NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Champions Hockey League Växjö -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina NBA Thunder @ Warriors Basketball Champions League Bonn -

Avellino Basketball Champions League Oldenburg -

Hapoel Holon NBA Timberwolves @ Cavaliers Premier League Darts Premier League: Cardiff NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NCAA Division I Duke @ North Carolina NHL Golden Knights @ Sharks Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Tag 5 Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton NBA Timberwolves @ Bulls Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 1 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 1 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 1 Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Halbfinale Six Nations Irland -

Italien Six Nations England -

Wales Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale NBA Pelicans @ Nets NHL Oilers @ Sharks BSL Besiktas -

Tofas Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 2 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 2 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 2 Liga ACB Barcelona -

Bilbao Premiership Harlequins -

Wasps Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Finale Six Nations Schottland -

Frankreich Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale NHL Rangers @ Jets NBA Cavaliers @ Celtics NHL Sharks @ Ducks Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 NBA Clippers @ Celtics Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Newcastle Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Toyota Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale

Six Nations - die Mutter aller Turniere. Mit allen Vorgängerturnieren kämpfen beim Six Nations seit 1883 mehrere Nationen um die Krone des europäischen Rugbys. Die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales treten in 15 Spielen gegeneinander an. Das Six Nations 2018 gibt es live auf DAZN.

Die Geburtsstunde des Turniers erfolgte bereits im Jahr 1883, als die vier Nationen aus Großbritannien - England, Irland, Schottland und Wales - in einem Vier-Nationen-Turnier gegeneinander antraten. Der erste Turniersieger war auch der letzte: England. Anfang des 20. Jahrhunderts machte Frankreich es zu einem Fünf-Nationen-Turnier. Italien komplettierte das heutige Feld im Jahr 2000.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzen-Rugby live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wo kann ich das Six Nations live sehen?

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt das Six Nations live. DAZN ist eine Multisport-Streaming-Plattform, die neben Rugby auch europäischen Spitzenfußball und US-Sport live und auf Abruf anbietet.

Zum Kennenlernen gibt es den ersten Monat DAZN kostenlos. Danach gibt es das umfangreiche Sport-Angebot für 9,99 Euro im Monat. DAZN ist monatlich kündbar. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Six Nations: Wie ist der Modus?

Beim Six Nations treten die sechs Nationen im Round-Robin-Modus gegeneinander an. Heißt: Jeder gegen jeden. Für jede Paarung wechselt das Heimrecht. Seit 2017 wird auch beim Six Nations das Bonuspunktesystem angewandt. Hierbei bekommt ein Team einen Bonuspunkt für vier oder mehr gelegte Versuche sowie einen Punkt für eine Niederlage mit bis einschließlich sieben Punkten Differenz.

Treten diese Fälle nicht ein, gibt es wie bisher keine Punkte für den Verlierer, zwei Punkte für ein Unentschieden und vier Punkte für den Sieger.

Die Spielorte der Six Nations

Wieder treten die sechs Teams in den größten Stadien Europas gegeneinander an. Legendäre Spielstätten wie das Stadio Olimpico in Rom oder das Stade de France in Paris verwandeln sich in ein Rugby-Tollhaus.

England Frankreich Irland Italien Schottland Wales Stadion Twickenham Stadium Stade de France Aviva Stadium Stadio Olimpico Murrayfield Stadium Millennium Stadium Ort London Stade-Denis Dublin Rom Edinburgh Cardiff Kapazität 82.000 80.000 51.700 72.700 67.800 74.500

Die Sieger der letzten zehn Jahre

Jahr Sieger 2017 England 2016 England 2015 Irland 2014 Irland 2013 Wales 2012 Wales 2011 England 2010 Frankreich 2009 Irland 2008 Wales

Der Spielplan des Six Nations