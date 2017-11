Alle Infos zu den Autumn Internationals

NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Nordhalbkugel gegen Südhalbkugel, Six Nations gegen The Rugby Championships: Die Top-Nationen des Rugby treffen im Rahmen der Autumn Internationals in einer Reihe von hochkarätigen Testspielen aufeinander. SPOX sagt euch, welche Top-Nationen mit am Start sind, wann und wo die Spiele stattfinden - und verrät euch, wo ihr dieses Rugby-Highlight im Livestream verfolgen könnt.

Was sind die Autumn Internationals der Rugby Union?

Die Autumn Internationals, die auch End-of-year Rugby Union Internationals genannt werden, sind eine Testspielserie zwischen den Teams der europäischen Six Nations Championships, den vier Rugby-Mächten der Rugby Championships, sowie anderen hochkarätigen Rugby-Union-Nationen aus Europa.

Die Autumn Internationals finden jährlich statt, ziehen sich über insgesamt vier Wochen und bieten Rugby-interessierten Zuschauern einige der prestigeträchtigsten Duelle zwischen den besten Nationen der Welt, die man sonst nur bei der Weltmeisterschaft oder den Olympischen Sommerspielen zu sehen bekommt.

Die beste Rugby-Nation ist wohl ohne Zweifel Neuseeland, schließlich sind die All Blacks schließlich seit acht Jahren ununterbrochen Weltranglistenerster. Das liegt vielleicht auch an dem Haka, den die Rugby-Nationalmannschaft vor jedem Spiel aufführt.

Wie viele Teams nehmen an den Autumn Internationals teil?

In diesem Jahr nehmen 14 Nationen und die Rugby-Union-Mannschaft Barbarian FC aus Großbritannien teil. Mit am Start sind wie jedes Jahr die vier Nationen aus der Rugby Championship der südlichen Hemisphäre, sowie die Teilnehmer der Six Nations aus Europa. Aufgefüllt wird das Teilnehmerfehld durch andere hochkarätige Rugby-Union-Teams.

Wettbewerb Nation Six Nations England Six Nations Wales Six Nations Irland Six Nations Schottland Six Nations Frankreich Six Nations Italien The Rugby Championship Neuseeland The Rugby Championship Australien The Rugby Championship Argentinien The Rugby Championship Südafrika Fidschi Samoa Japan Georgien Barbarian FC

Wo finden die die Autumn Internationals statt?

Die Testspielreihe findet fast ausschließlich in Europa statt. Einzige Ausnahme war das Auftaktspiel am 4. November, welches Japan und Australien im International Stadium in Yokohama ausgetragen haben.

Das sind die Spielorte der End-of-year Rugby Union Internationals im Überblick:

Stadion Stadt International Stadium Yokohama Twickenham Stadium London Stadio Angelo Massimino Catania BT Murrayfield Edinburgh Principality Stadium Cardiff Aviva Stadium Dublin Stade de France Paris Parc Olympique Lyonnais Lyon Stadio Artemio Franchi Florenz U Arena Paris

Wo kann ich die Autumn Internationals im Livestream sehen?

Wie schon im letzten Jahr zeigt DAZN auch 2017 wieder live und auf Abruf die Partien der Autumn Internationals. An den kommenden beiden Samstagen überträgt der Streaming-Anbieter eine Reihe von Topspielen. So hat DAZN beispielsweise die Neuauflage der traditionsreichen Rivalität zwischen England und Australien im Programm.

Außerdem zeigt DAZN regelmäßig die Spiele der Aviva Premiership, der höchsten englischen Rugby-Spielklasse, im Livestream.

Spielplan der Autumn International Series und Livestreams auf DAZN:

Aktuell befindet sich die Testspielserie in der dritten Woche. Die Highlights in den kommenden Wochen sind wohl die Auftritte Neuseelands gegen Schottland und gegen Wales. Am Donnerstag fand bereits das zweite Prestige-Duell zwischen Frankreich und den All Blacks im Par Olympique Lyonnais statt. Beide Male gingen die favorisierten Neuseeländer als Sieger vom Platz. Der Spielplan im Überblick: