Alle Infos zu den Oktoberfest Sevens

Am 29. und 30. September wird das Münchner Olympiastadion Schauplatz des größten Rugby-Events, das jemals in Deutschland stattfand. Zu den Oktoberfest Sevens versammelt sich die Elite des internationalen Rugbys in der bayerischen Landeshauptstadt. SPOX hat alle Infos zum Turnier, den Mannschaften, dem Spielplan, der TV-Übertragung und den Tickets.

Bislang wurden die Oktoberfest Sevens während des Münchner Oktoberfests als Amateurturnier in München abgehalten, das in diesem Jahr seine 38. Auflage erlebt. Das traditionelle Amateurturnier wird dieses Mal aber in das zum ersten Mal ausgetragene Profiturnier integriert. Die Finalspiele bieten den Amateur-Spielern dabei sogar die Möglichkeit, ihr Können zwischen den Profispielen im Olympiastadion unter Beweis zu stellen.

Wann finden die Oktoberfest Sevens statt?

Oktoberfest Sevens Datum 29. & 30. September 2017 Uhrzeit ab 13 Uhr

TV-Übertagung & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sport1 sport1.de

Was ist Siebener-Rugby?

Der wesentliche Unterschied zwischen Siebener-Rugby und der herkömmlichen Variante ist die reduzierte Anzahl von Spielern. Statt 15 Spielern stehen beim Siebener-Rugby, das 2016 auch ins olympische Programm aufgenommen wurde, nur sieben Spieler pro Mannschaft auf dem Feld. Die regulären Spiele erstrecken sich über zweimal sieben Minuten, bei Endspielen werden beide Halbzeiten auf zehn Minuten ausgedehnt.

Welche Mannschaften sind bei den Oktoberfest Sevens dabei?

Gastgeber Deutschland misst sich bei dem Turnier mit der Weltelite des internationalen Rugby-Sports. In der Gruppe B trifft die deutsche Elf dabei zunächst auf England, Frankreich und Uganda.

Desweiteren nehmen sowohl Fidschi als amtierender Olympiasieger, Südafrika als aktueller World Series Sieger als auch Irland als Vizeeuropameister an der Veranstaltung teil. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld von Argentinien, Spanien, Portugal, Chile und Australien.

Der Spielplan der Oktoberfest Sevens im Überblick

In drei Blöcken finden am 29. September alle Gruppenspiele der drei Turniergruppen statt. Am darauffolgen Tag, den 30. September, werden dann die Viertelfinals, die beiden Halbfinals und das Endspiel ausgetragen.

Gruppe A im Überblick

Platz Mannschaft Punkte 1. Frankreich 2. Portugal 3. Spanien 4. Südfrankreich

Gruppe B im Überblick

Platz Mannschaft Punkte 1. Argentinien 2. Deutschland 3. England 4. Uganda

Gruppe C im Überblick

Platz Mannschaft Punkte 1. Australien 2. Chile 3. Fidschi 4. Irland



Der deutsche Kader für die Oktoberfest Sevens

Der südafrikanische Ex-Profi Vuyolwetu Zangqa feiert bei dem Turnier seine Premiere als deutscher Nationaltrainer, muss dabei allerdings auf den etatmäßigen Kapitän Sebastian Fromm verzichten. Für ihn führt Samuel Rainger die Mannschaft aufs Feld.

Mit folgendem Kader geht Deutschland ins das Turnier:

Spieler Verein Fabian Heimpel RG Heidelberg Bastian Himmer RG Heidelberg Tim Lichtenberg RG Heidelberg Robin Plümpe RG Heidelberg Leon Hees RK Heusenstamm Samuel Rainger RK Heusenstamm Jarrod Saul SC Germania List Daniel Koch SC Germania List Anjo Bruckman TSV Handschuhsheim Carlos Soteras-Merz TV Pforzheim Jonathon Dawe Cardiff University Maximilian Calitz Vereinslos

Wo gibt es Tickets für das Oktoberfest Sevens?

Eintrittskarten für die Veranstaltung können auf der offiziellen Homepage erworben werden.