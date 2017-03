Wales-Kapitän fehlt sechs Wochen

Freitag, 24.03.2017

Im Six Nations musste Jones am vergangenen Samstag gegen Frankreich in der 51. Minute nach einem schweren Schlag ausgewechselt werden.

Wie nun bekannt wurde, hat sich der 31-jährige Kapitän eine Verletzung an der Schulter zugezogen und wird seinem Verein aus Swansea ungefähr sechs Wochen fehlen.

Das bedeutet auch, dass Jones das Duell mit Stade Francais im Europa Qualifikations-Cup verpasst.

Alle Mehrsport-News