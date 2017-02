Six Nations: Frankreich nominiert Lacroix

Montag, 06.02.2017

Nach dem Ausfall von David, der verletzungsbedingt nicht eingreifen kann, soll Lacroix die Rolle des Toulouse-Akteurs übernehmen.

Der 23-Jährige, der bereits für die U20 Frankreichs auf dem Feld stand, konnte in der Top 14 in 14 Partien bislang zehn Versuche verbuchen und hat somit große Anteil am Erfolg von La Rochelle.

Nach der 16:19-Niederlage gegen England, steht am kommenden Sonntag für Frankreich das Duell mit Schottland (live auf DAZN) auf dem Programm.

