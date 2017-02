Jones: "Habe das Team nicht gut vorbereitet"

Sonntag, 05.02.2017

"Es ist immer gut, zu gewinnen, wenn du nicht gut spielst. Ich habe das Team nicht gut genug vorbereitet und habe eine Menge Hausaufgaben über das Wochenende zu tun", offenbarte Englands Coach den Journalisten nach dem Spiel.

Damit der Auftritt gegen die Waliser am 11. Februar (live auf DAZN) besser wird, soll sich einiges ändern. "Vielleicht war ich zu nett zu ihnen? Habe zu viel gelächelt? Vielleicht muss ich ein bisschen härter sein."

Im Allgemeinen war das Team laut Jones "weit davon entfernt, so zu spielen, wie wir das normalerweise machen - vor allem die Stürmer", kritisierte der Trainer weiter.

Im selben Atemzug fand er aber auch lobende Worte für sein Team: "Ich glaube, wir waren furchtbar, aber wir waren immer dabei, das Spiel zu gewinnen. Das ist genau das, was ich an den Jungs so mag und sie haben eine 'Gib niemals auf!'-Einstellung."

