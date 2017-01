Clark verlängert bei den Wolves

Donnerstag, 19.01.2017

In der letzten Saison erzielte der 23-Jährige zehn Tries, gewann das League Leaders' Shield, erreichte das Grand Final und spielte für England bei den Four Nations.

Erlebe das Six Nations Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Ich denke, wir als Klub und Team bauen hier gerade etwas ganz Besonderes. Ich freue mich, für die nächsten Jahre ein Teil davon zu sein", sagte Clark auf der YouTube-Seite des Vereins.

2014 war er für umgerechnet rund 213.000 Euro von Castleford zu den Wolves gewechselt.

Alle Rugby-News