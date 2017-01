Leicester City Tigers trennen sich von Cockerill

Montag, 02.01.2017

"Ich bedauere es sehr, dass ich meine Position als Director of Rugby mit sofortiger Wirkung aufgeben muss", sagte Cockerill auf der Vereinshomepage: "Ich glaube weiterhin, dass ich der Richtige für die Führungsgeschicke des Teams bin, aber ich respektiere die Entscheidung des Vorstands, der zu Gunsten des Klubs etwas verändern wollte."

Tigers-Vorstand Peter Tom bedankte sich für den Einsatz Cockerills: "Wir wollen uns ausdrücklich bei Richard für seinen loyalen und hingebungsvollen Einsatz als Spieler, Trainer und Director of Rugby bedanken."

Cockerill war insgesamt 24 Jahre für die Tigers tätig. Zehn davon, mit einem zweijährigen Intermezzo in Frankreich, als Spieler, sieben in verschiedenen Trainingsbereichen und seit 2010 als Director or Rugby. Mit den Tigers gewann er als aktiver Spieler neun Titel. In führender Funktion kamen drei weitere hinzu.

