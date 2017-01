Gloucester verpflichtet Balmain von Leicester

Dienstag, 10.01.2017

Der 25-jährige Tight-Head spielte zuletzt sechs Jahre an der Welford Road. Er ist somit der zweite Neuzugang für Gloucester nach Carl Fearns, der aus Lyon zu den Cherry and Whites für die Saison 2017/18 stoßen wird.

"Wir sind aufgeregt zu sehen, was Fraser in einem Gloucester-Trikot bringen kann", so David Humphreys, der Rugby-Direktor des Klubs.

Balmain, der aus der Jugend von Newcastle stammt, startete insgesamt 26 Premiership-Spiele für die Tigers und sagte zu seinem Wechsel: "Ich glaube, es ist die richtige Zeit für eine frische Herausforderung. Ich freue mich darauf, mich in der nächsten Saison den Cherry and Whites anzuschließen, die ein aufregendes Kapitel des Klubs werden wird.

