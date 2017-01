England-Schock! Robshaw verpasst Six Nations

Montag, 09.01.2017

Der englischen Nationalmannschaft bleibt das Verletzungspech treu. Nachdem sich Harlequins Flanker Chris Robshaw an Neujahr beim Match in Worchester an der Schulter verletzte, kommt er nicht um eine Operation herum.

Mindestens zwölf Wochen beträgt die angegebene Ausfallzeit des 30-Jährigen. Damit verpasst er das prestigeträchtige Six Nations (4. Februar bis 18. März) in Schottland und Irland.

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän ist dabei nicht der einzige Ausfall. Billy und Mako Vunipola sowie Manu Tuilagi fallen sicher aus. Joe Launchbury, George Kruis, James Haskell und Dylan Hartley stehen auf der Kippe.

