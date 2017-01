Die Six Nations live auf DAZN

Montag, 30.01.2017

England setzte sich 2016 ungeschlagen durch und will den Titel 2017 verteidigen

England, Wales, Irland und Schottland, dazu Italien und Frankreich: Die "Six Nations" treffen sich an insgesamt fünf Wochenenden, um im "Jeder-gegen-jeden"-Format den neuen Titelträger zu ermitteln. Titelverteidiger ist England: Die "Roses" setzten sich vor einem Jahr ungeschlagen durch. In unterschiedlichen Formaten gibt es den Wettbewerb schon seit 1883 - da wird Tradition groß geschrieben.

Alle 15 Partien der Six Nations gibt es live auf DAZN zu sehen, bevor am 18. März der neue Champion fest steht. Wusstet ihr, dass die Six Nations 2015 das Turnier mit dem höchsten Zuschauerschnitt aller Zeiten waren? 72.000 Zuschauern waren im Schnitt. Diesmal werden es kaum weniger sein - und auch ihr seid mit DAZN dabei.

Der Spielplan der Six Nations 2017 im Überblick:

1. Runde 4. Februar 15.25 Uhr Schottland - Irland Murrayfield Stadium, Edinburgh 4. Februar 17.50 Uhr England - Frankreich Twickenham Stadium, London 5. Februar 15.00 Uhr Italien - Wales Stadio Olimpico, Rom

2. Runde 11. Februar 15.25 Uhr Italien - Irland Stadio Olimpico, Rom 11. Februar 17.50 Uhr Wales - England Millenium Stadium, Cardiff 12. Februar 16.00 Uhr Frankreich - Schottland Stade de France, Paris

3. Runde 25. Februar 15.25 Uhr Schottland - Wales Murrayfield Stadium, Edinburgh 25. Februar 17.50 Uhr Irland - Frankreich Millenium Stadium, Cardiff 26. Februar 16.00 Uhr England - Italien Twickenham Stadium, London

4. Runde 10. März 21.00 Uhr Wales - Irland Millenium Stadium, Cardiff 11. März 14.30 Uhr Italien - Frankreich Stadio Olimpico, Rom 11. März 17.00 Uhr England - Schottland Twickenham Stadium, London

5. Runde 18. März 13.30 Uhr Schottland - Italien Murrayfield Stadium, Edinburgh 18. März 15.45 Uhr Frankreich - Wales Stade de France, Paris 18. März 18.00 Uhr Irland - England Millenium Stadium, Cardiff

Alle Informationen rund um das Thema Rugby auf einen Blick