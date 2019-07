Tour de France: Gesamtwertung, Stand - Chancen für Buchmann

Am heutigen Freitag steht die 19. von 21 Etappen bei der Tour de France an. Während Julian Alaphilippe weiterhin das Gelbe Trikot trägt, fährt Emanuel Buchmann ganz vorne mit. SPOX gibt euch einen Überblick zur Gesamtwertung.

Nach der ersten schweren Alpenetappe befindet sich Emanuel Buchmann weiterhin unter den Top zehn im Gesamtklassement. Der Vorsprung des Führenden Julian Alaphilippe ist zudem geschmolzen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

© getty

Tour de France: Gesamtklassement, Stand

Nur 2:14 Minuten liegt Emanuel Buchmann hinter dem Gelben Trikot. Egan Bernal liegt sogar nur anderthalb Minuten hinter dem Franzosen. Weiterhin als Favoriten gelten aber Thibaut Pinot und Geraint Thomas.

Die Gesamtwertung nach 18 von 21 Etappen:

Rang Fahrer Nation Team Ergebnis 1 ALAPHILIPPE Julian FRA DECEUNINCK - QUICK - STEP 75:18:49 2 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL TEAM INEOS +1:30 3 THOMAS Geraint GBR TEAM INEOS +1:35 4. KRUIJSWIJK Steven NED TEAM JUMBO - VISMA +1:47 5. PINOT Thibaut FRA GROUPAMA - FDJ +1:50 6. BUCHMANN Emanuel GER BORA - HANSGROHE +2:14 7. QUINTANA Nairo COL MOVISTAR TEAM +3:54 8. LANDA MEANA Mikel ESP MOVISTAR TEAM +4:54 9. URAN Rigoberto COL EF EDUCATION FIRST +5:33 10 VALVERDE Alejandro ESP MOVISTAR TEAM +5:58

Tour de France 2019: Die Etappenprofile © Tour de France 1/22 Die Tour de France 2019 findet vom 6. bis zum 28. Juli statt. Insgesamt stehen 21. Etappen und 3480 Kilometer auf dem Programm. Hier gibt es die Etappenprofile... © Tour de France 2/22 1. Etappe (Samstag, 6. Juli): Brüssel/Belgien - Brüssel/Belgien (194,5 km). © Tour de France 3/22 2. Etappe (Sonntag, 7. Juli): Mannschaftszeitfahren in Brüssel/Belgien (27,6 km). © Tour de France 4/22 3. Etappe (Montag, 8. Juli): Binche/Belgien - Epernay (215 km). © Tour de France 5/22 4. Etappe (Dienstag, 9. Juli): Reims - Nancy (213,5 km). © Tour de France 6/22 5. Etappe (Mittwoch, 10. Juli): Saint-Die-des-Vosges - Colmar (175,5 km). © Tour de France 7/22 6. Etappe (Donnerstag, 11. Juli): Mulhouse - La Planche des Belles Filles (160,5 km). © Tour de France 8/22 7. Etappe (Freitag, 12. Juli): Belfort - Chalon-sur-Saone (230 km). © Tour de France 9/22 8. Etappe (Samstag, 13. Juli): Macon - Saint-Etienne (200 km). © Tour de France 10/22 9. Etappe (Sonntag, 14. Juli): Saint-Etienne - Brioude (170,5 km). © Tour de France 11/22 10. Etappe (Montag, 15. Juli): Saint-Flour - Albi (217,5 km). © Tour de France 12/22 11. Etappe (Mittwoch, 17. Juli): Albi - Toulouse (167 km). © Tour de France 13/22 12. Etappe (Donnerstag, 18. Juli): Toulouse - Bagneres-de-Bigorre (209,5 km). © Tour de France 14/22 13. Etappe (Freitag, 19. Juli): Einzelzeitfahren in Pau (27,2 km). © Tour de France 15/22 14. Etappe (Samstag, 20. Juli): Tarbes - Col du Tourmalet (117,5 km). © Tour de France 16/22 15. Etappe (Sonntag, 21. Juli): Limoux - Foix/Prat d'Albis (185 km). © Tour de France 17/22 16. Etappe (Dienstag, 23. Juli): Nimes - Nimes (177 km). © Tour de France 18/22 17. Etappe (Mittwoch, 24. Juli): Pont du Gard - Gap (200 km). © Tour de France 19/22 18. Etappe (Donnerstag, 25. Juli): Embrun - Valloire (208 km). © Tour de France 20/22 19. Etappe (Freitag, 26. Juli): Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (126,5 km). © Tour de France 21/22 20. Etappe (Samstag, 27. Juli): Albertville - Val Thorens (130 km). © Tour de France 22/22 21. Etappe (Sonntag, 28. Juli): Rambouillet - Paris/Champs Elysees (128 km).

Tour de France: Chancen für Buchmann

Für Emanuel Buchmann läuft die diejährige Tour weiterhin außerordentlich gut. Sein ursprüngliches Ziel, das Erreichen der Top zehn, ist längst nicht mehr unrealistisch. Nach den starken Auftritten in den Pyrenäen und bei der gestrigen ersten Alpenetappe kann Buchmann noch weiter nach vorne blicken. Selbst ein Podiumsplatz ist greifbar.

"Wenn es läuft wie in den Pyrenäen, dann gibt es keinen Grund, warum es schlechter laufen sollte", so Buchmann, der planmäßig erst am Samstag angreifen will. Ob Julian Alaphilippe dann noch in Gelb fährt, wird sich heute zeigen. "Er konnte sich drei Tage erholen, er wird aber irgendwann einbrechen", prophezeite Buchmann.

Tour de France: Die weiteren Wertungen

Grünes Trikot (Springtwertung) : 1. Peter Sagan (Slowakei/Bora-hansgrohe) 309 Punkte, 2. Elia Viviani (Italien/Deceuninck-Quick Step) 224, 3. Sonny Colbrelli (Italien/Bahrain-Merida) 203

Gepunktetes Trikot (Bergwertung) : 1. Bardet 86 Punkte, 2. Tim Wellens (Belgien/Lotto-Soudal) 74, 3. Caruso (Italien/Bahrain-Merida)

Weißes Trikot (Bester Jungprofi): 1. Bernal 75:20:19 Stunden, 2. David Gaudu (Frankreich/Groupama-FDJ) 17:07 Minuten zurück, 3. Enric Mas (Spanien/Deceuninck-Quick Step) 48:11

Tour de France, 19. Etappe: TV-Übertragung und Livestream

Die Übertragungsrechte an der diesjährigen Tour de France haben sich die ARD und Eurosport gesichert.

Das Erste geht wie gewohnt erst mit dem Tochtersender One auf Sendung, ehe die ARD um 15:10 Uhr selbst übernimmt. Eurosport hingegen überträgt ab 13.35 Uhr.

Falls Ihr die Etappe lieber im Livestream verfolgen wollt, seid ihr bei sportschau.de oder beim kostenpflichtigen Eurosport Player richtig.