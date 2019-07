Tour de France: Die 6. Etappe heute im LIVE-TICKER

Schluss mit lustig: Die sechste Etappe der Tour de France steht an. In Mulhouse kommt es zum ersten großen Showdown der Tour, wenn die Radprofis bei der ersten Bergankunft des Jahres den Berg La Planche Des Belles Filles bezwingen müssen. Hier bei SPOX bleibt ihr im LIVE-TICKER auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Tour de France: Die 6. Etappe im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Besonders hart: Auf den letzten zehn Kilometern erwartet die Fahrer eine Steigung von bis zu 20 Prozent. Eine anstrengende Angelegenheit, wenn man bedenkt, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Bergwertungen in den Beinen haben. Insgesamt beläuft sich die Streckenlänge auf 160,5 Kilometer.

Vor Beginn: Nach den ersten fünf Etappen hat das Einfahren endgültig ein Ende. Zur sechsten Etappe müssen die Radprofis auf dem Weg durch die Vogesen den 1140 Meter hoch gelegenen Berg La Planche Des Belles Filles hinauf. Beginn ist um 14 Uhr.

Tour de France 2019: Gesamtwertung nach fünf Etappen

Auch nach der fünften Etappe führt Julian Alaphilippe das Feld an. Peter Sagan hat durch seinen Etappensieg bei der Etappe von Saint-Die-des-Vosges nach Colmar das Grüne Trikot gefestigt.

Gesamstwertung nach fünf Etappen:

Rang Fahrer Nation Team Ergebnis 1 ALAPHILIPPE Julian FRA DECEUNINCK - QUICK - STEP 18.44:12 2 VAN AERT Wout BEL TEAM JUMBO - VISMA +0:14 3 KRUIJSWIJK Steven NED TEAM JUMBO - VISMA +0:25 4 BENNETT George NZL TEAM JUMBO - VISMA +0:25 5 MATTHEWS Michael AUS TEAM SUNWEB +0:40 6 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL TEAM INEOS +0:40 7 THOMAS Geraint GBR TEAM INEOS +0:45 8 MAS NICOLAU Enric ESP DECEUNINCK - QUICK - STEP +0:46 9 SAGAN Peter SLO BORA-HANSGROHE +0:50 10 VAN AVERMAET Greg BEL CCC TEAM +0:51

Tour de France: Die 6. Etappe im TV und Livestream

In diesem Jahr kümmern sich die TV Sender Eurosport und die ARD um die Live-Berichterstattung der Tour de France.

Beim Privatsender könnt ihr alle Etappen in voller Länger verfolgen. Neben der TV-Übertragung bietet Eurosport zudem einen kostenpflichtigen Livestream via Eurosport Player an.

Die ARD hingegen fängt mit der Übertragung auf dem Parallelsender ONE an und wechselt gegen 16.05 Uhr auf den Hauptsender des öffentlich-rechtlichen Senders. Der ARD-Livestream zeigt ebenfalls die gesamte Etappe.