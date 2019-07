Am heutigen Donnerstag steht mit der 18. Etappe der erste Teil einer Hochgebirgs-Trilogie an, die am Ende über den Gesamtsieger entscheiden wird. Mit dem Liveticker von SPOX seid ihr hautnah dabei.

Tour de France: Die 18. Etappe heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Die Tour geht in die heiße Phase. Nur noch drei Etappen durch das alpine Hochgebirge trennt das Fahrerfeld rund um Gesamtklassement-Führenden Julian Alaphilippe vom letzten Tour-Tag inklusive Zieleinfahrt auf dem Champs-Elysees.

Vor Beginn: Bei der heutigen 18. Etappe wird den Fahrern der ultimative Härtetest gestellt. Zum ersten Mal in der Tour-Geschichte, muss gleich dreimal über 2.000 Meter geklettert werden.

Tour de France: Die 18. Etappe heute im TV und Livestream

Die ARD und Eurosport teilen sich in diesem Jahr die Übertragungsrechte für die Tour de France. Während Eurosport die komplette 18. Etappe live im TV zeigt, ist die ARD erst ab 15.10 Uhr mit von der Partie. Tochtersender ONE hingegen überträgt schon ab 11 Uhr die Geschehnisse aus den französischen Alpen.

Die 18. Etappe kann außerdem über sportschau.de und via EurosportPlayer live auf euer Gerät gestreamt werden.

Tour de France 2019: Gesamtwertung nach der 17. Etappe

Das Klassement der Tour nach 20 Tagen und 18 Etappen: Der beste Deutsche ist Emanuel Buchmann und gehört zur Spitzengruppe. Mit einem Rückstand von 2:14 Minuten auf den Führenden Julian Alaphilippe, ist er in Schlagdistanz zum Podium.