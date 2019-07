Tour de France: Die 5. Etappe heute im LIVE-TICKER

Die 5. Etappe der Tour de France führt über 175,5 km von Saint-Die-des-Vosges nach Colmar. Hier bei SPOX gibt es das ganze Spektakel im LIVE-TICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Tour de France: Die 5. Etappe im LIVE-TICKER

Vor Beginn: In Colmar macht die Tour de France bereits zum achten Mal Station. Die Grenzstadt zu Deutschland gilt als ein Zentrum der elsässischen Weine, 2009 gewann hier Heinrich Haussler ein völlig verregnete Tour-Etappe.

Vor Beginn: Saint-Die-des-Vosges feiert seine Premiere als Tour-Etappenort. Die Einwohner des Städtchens haben sich schon früh für die Geschehnisse außerhalb der Vogesen interessiert. 1507 veröffentlichte Martin Waldseemüller hier eine Landkarte, auf der sich die Bezeichnung "America" findet.

Vor Beginn: Vier Bergwertungen stehen auf dem Plan. Mit der Cote du Haut-Koenigsbourg und der Cote des Trois-Epis sind dabei auch zwei Anstiege der zweiten und bislang höchsten Kategorie zu meistern. Das Terrain bietet einer Fluchtgruppe Chancen auf einen Tageserfolg. Allerdings könnten auch die Favoriten auf den Gesamtsieg die Konkurrenten ein wenig antesten.

Vor Beginn: Am heutigen Mittwoch rücken die schnellsten Fahrer im Feld vorerst in den Hintergrund. Die 175,5 km lange fünfte Etappe von Saint-Die-des-Vosges nach Colmar führt das Feld in das Herz der Vogesen - und prüft damit erstmals die Kletterfähigkeiten der Radprofis.

Vor Beginn: Der Italiener Elia Viviani hat am Dienstag den Massensprint der vierten Etappe gewonnen. Der 30-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step setzte sich nach 213,5 km zwischen Reims und Nancy vor dem Norweger Alexander Kristoff (Norwegen/UAE Team Emirates) und dem Australier Caleb Ewan (Lotto-Soudal) durch. Viviani bescherte seinem Team Deceuninck-Quick Step den zweiten Tagessieg nacheinander. Am Montag hatte der Franzose Julian Alaphilippe die dritte Etappe gewonnen und das Gelbe Trikot erobert. Alaphilippe verteidigte die Gesamtführung am Dienstag erfolgreich.

Tour de France: Gesamtwertung nach der 4. Etappe

Platz Fahrer Team Zeit 1 Julian Alaphilippe Deceuninck - Quick-Step (DQT) 14:41:39 2 Wout van Aert Team Jumbo - Visma (TJV) +0:20 3 Steven Kruijswijk Team Jumbo - Visma (TJV) +0:25 4 George Bennett Team Jumbo - Visma (TJV) +0:25 5 Michael Matthews Team Sunweb (SUN) +0:40 6 Egan Bernal Team INEOS (INS) +0:40 7 Geraint Thomas Team INEOS (INS) +0:45 8 Enric Mas Nicolau Deceuninck - Quick-Step (DQT) +0:46 9 Greg van Avermaet CCC Team (CCC) +0:51 10 Wilco Keldermann Team Sunweb (SUN) +0:51

Tour de France: Die 5. Etappe im TV und Livestream

Um die Tour de France zu sehen, habt ihr zwei Möglichkeiten: Eurosport und die ARD.

Bei Eurosport könnt ihr alle Etappen in voller Länger verfolgen. Neben der TV-Übertragung gibt es einen kostenpflichtigen Livestream via Eurosport Player.

Die ARD fängt mit der Übertragung auf dem Parallelsender ONE an und wechselt im Laufe der Sendung auf den Hauptsender ARD. Der ARD-Livestream zeigt die gesamte Etappe.