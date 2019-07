Tour de France 2019: Die 14. Etappe heute im LIVE-TICKER

Nach dem Zeitfahren gestern steht heute die 14. Etappe der Tour de France 2019 auf dem Programm. Mit dem SPOX-Liveticker könnt ihr euch über das Geschehen in Frankreich auf dem Laufenden halten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vor Beginn: Ab 14 Uhr tickern wir alles, was bei der Tour in Frankreich passiert, für euch mit.

Vor Beginn: Bei Kilometer 60,5 erreichen die Fahrer den Gipfel des Col du Soulor, einen Berg der ersten Kategorie. Nach einer längeren Abfahrt wartet dann der Schlussanstieg zum Tourmalet. Da die Etappe nur 117,5 Kilometer lang ist, dürfen wir uns auf ein kurzweiliges Spektakel freuen.

Vor Beginn: Heute wartet der Col de Tourmalet und zwar als Zielankunft! Etappenstart ist in Tarbes. Die erste kleinere Bergwertung gibt es nach 18 Kilometern.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zur 14. Etappe der Tour de France 2019. Auf geht's!

Die Tour de France 2019 im TV und Livestream sehen

Eurosport und die ARD teilen sich in diesem Jahr die Übertragungsrechte an der Tour de France.

Der öffentlich-rechtliche Sender geht ab via One live auf Sendung, ehe um 15.10 Uhr das Hauptprogramm der ARD übernimmt.



Zudem könnt ihr die 14. Etappe im Livestream verfolgen. Sowohl die ARD also auch Eurosport bieten die Etappe im Stream an. Das Angebot von Eurosport ist allerdings kostenpflichtig.

Tour de France 2019: Die Gesamtwertung vor der 14. Etappe