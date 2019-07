Tour de France 2019: Die 10. Etappe heute im LIVE-TICKER

Am heutigen Montag steht die 10. Etappe der Tour de France auf dem Programm. Über 217,5 km geht es von Saint-Flour nach Albi. Hier bei SPOX könnt ihr die 10. Etappe im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Tour de France 2019: Die 10. Etappe im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Ab 14 Uhr nimmt der Liveticker hier so richtig Fahrt auf, doch auch schon vorher halten wir euch zwischendurch auf dem Laufenden.

Vor Beginn: Die heutige Etappe ist der letzte Schritt vor der ersten Ruhepause für die Fahrer. Auf 217,5 km warten vier Bergwertungen und ein Zwischensprint auf Alaphilippe und Co.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zur 10. Etappe der Tour de France 2019. Hier verpasst ihr nichts. Auf geht's!

Tour de France 2019: Die Etappenprofile © Tour de France 1/22 Die Tour de France 2019 findet vom 6. bis zum 28. Juli statt. Insgesamt stehen 21. Etappen und 3480 Kilometer auf dem Programm. Hier gibt es die Etappenprofile... © Tour de France 2/22 1. Etappe (Samstag, 6. Juli): Brüssel/Belgien - Brüssel/Belgien (194,5 km). © Tour de France 3/22 2. Etappe (Sonntag, 7. Juli): Mannschaftszeitfahren in Brüssel/Belgien (27,6 km). © Tour de France 4/22 3. Etappe (Montag, 8. Juli): Binche/Belgien - Epernay (215 km). © Tour de France 5/22 4. Etappe (Dienstag, 9. Juli): Reims - Nancy (213,5 km). © Tour de France 6/22 5. Etappe (Mittwoch, 10. Juli): Saint-Die-des-Vosges - Colmar (175,5 km). © Tour de France 7/22 6. Etappe (Donnerstag, 11. Juli): Mulhouse - La Planche des Belles Filles (160,5 km). © Tour de France 8/22 7. Etappe (Freitag, 12. Juli): Belfort - Chalon-sur-Saone (230 km). © Tour de France 9/22 8. Etappe (Samstag, 13. Juli): Macon - Saint-Etienne (200 km). © Tour de France 10/22 9. Etappe (Sonntag, 14. Juli): Saint-Etienne - Brioude (170,5 km). © Tour de France 11/22 10. Etappe (Montag, 15. Juli): Saint-Flour - Albi (217,5 km). © Tour de France 12/22 11. Etappe (Mittwoch, 17. Juli): Albi - Toulouse (167 km). © Tour de France 13/22 12. Etappe (Donnerstag, 18. Juli): Toulouse - Bagneres-de-Bigorre (209,5 km). © Tour de France 14/22 13. Etappe (Freitag, 19. Juli): Einzelzeitfahren in Pau (27,2 km). © Tour de France 15/22 14. Etappe (Samstag, 20. Juli): Tarbes - Col du Tourmalet (117,5 km). © Tour de France 16/22 15. Etappe (Sonntag, 21. Juli): Limoux - Foix/Prat d'Albis (185 km). © Tour de France 17/22 16. Etappe (Dienstag, 23. Juli): Nimes - Nimes (177 km). © Tour de France 18/22 17. Etappe (Mittwoch, 24. Juli): Pont du Gard - Gap (200 km). © Tour de France 19/22 18. Etappe (Donnerstag, 25. Juli): Embrun - Valloire (208 km). © Tour de France 20/22 19. Etappe (Freitag, 26. Juli): Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (126,5 km). © Tour de France 21/22 20. Etappe (Samstag, 27. Juli): Albertville - Val Thorens (130 km). © Tour de France 22/22 21. Etappe (Sonntag, 28. Juli): Rambouillet - Paris/Champs Elysees (128 km).

Tour de France: Die 10. Etappe im TV und Livestream

Eurosport und die ARD halten in diesem Jahr die Rechte an der Übertragung des Radsport-Klassikers in Frankreich.

Der Privatsender Eurosport zeigt alle Etappen live und in voller Länge. Neben der TV-Übertragung bietet der Sender zudem einen kostenpflichtigen Livestream im Eurosport Playeran.

Die ARD hingegen startet am heutigen Montag mit der Übertragung auf dem Parallelsender ONE um 11.35 Uhr und wechselt gegen 16.05 Uhr auf den Hauptsender. Der ARD-Livestream zeigt ebenfalls die gesamte Etappe.

Tour de France: Gesamtklassement vor der 10. Etappe

Seit dem vergangenem Samstag wird die Gesamtwertung wieder von Julian Alaphilippe angeführt.