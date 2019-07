Die Tour de France 2019 geht in ihre letzte Woche. Heute ist jedoch erst einmal ein Ruhetag angesetzt. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wann es wo mit der nächsten Etappe weitergeht.

Die Tour läuft seit dem 6 Juli. Die letzte Etappe mit der Zielankunft in Paris steht am Sonntag, den 28. Juli, an.

Tour de France: Heute Ruhetag - wann geht es mit der nächsten Etappe weiter?

Nach der kräftezehrenden Fahrt durch die Pyrenäen steht für die Fahrer am heutigen Montag der zweite Ruhetag der diesjährigen Tour de France an. Es ist die letzte Chance, die Akkus nochmal aufzuladen, ehe es so langsam Richtung Alpen geht.

Schon am Dienstag geht es nämlich mit der 16. Etappe weiter. Diese führt über 177 Kilometer rund um Nimes und dürfte den Sprintern in die Karten spielen. Auf größere Höhenunterschiede warten die Kletter-Experten hier vergeblich.

Etappenstart ist um 13.20 Uhr, der scharfe Start ist für 13.30 Uhr angesetzt. Voraussichtliche Zielankunft ist rund vier Stunden später gegen 17.30 Uhr.

© getty

Tour de France 2019: Gibt es noch einen Ruhetag?

Der heutige Ruhetag ist der letzte bei der Tour de France 2019. Am vergangenen Dienstag, also zwischen der zehnten und elften Etappe, fand der erste statt.

Tour de France 2019 im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Tour wird in diesem Jahr von der ARD und Eurosport im Free-TV gezeigt. Während die Öffentlich-Rechtlichen ihre Übertragung auf dem Tochtersender ONE starten und erst im Laufe der Etappe zur ARD schalten, sind bei Eurosport die gesamten Etappen live zu sehen.

In den Livestreams von ARD und Eurosport ist es ebenfalls möglich, das komplette Geschehen zu verfolgen. So wird es übrigens nächstes Jahr auch bei DAZN sein, das die Tour dann in Kooperation mit Eurosport auf seinem Livestream-Portal zeigt.

Eine ideale Möglichkeit, sich über die Zwischenstände und Geschehnisse bei den jeweiligen Etappen zu informieren, bietet darüber hinaus der Liveticker von SPOX. Hier geht es zum Überblick.

© getty

Tour de France 2019: Gesamtwertung nach der 15. Etappe

Emanuel Buchmann fährt weiterhin vorne mit. Sein Rückstand zur Spitze liegt bei gerade einmal 2:14 Minuten.