Tour de France 2019: Die Gesamtwertung mit Emanuel Buchmann im Überblick

Zum Start in die dritte Woche der Tour de France liegt der deutsche Radprofi Emanuel Buchmann in einer hervorragenden Ausgangssituation im Kampf um eine Top-Platzierung in der Gesamtwertung. Das Gelbe Trikot hat weiterhin Julian Alaphilippe inne. Kann der Franzose es bis Paris verteidigen?

So spannend wie in diesem Jahr ging es bei der Tour de France wohl schon lange nicht mehr zu. Nach der Dominanz des ehemaligen Team Sky in den vergangenen Jahren scheint nun der Kampf ums Gelbe Trikot in der letzten Tour-Woche noch komplett offen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Tour de France: Die Gesamtwertung nach 16 Etappen

Führender der Gesamtwertung ist nach 16 der insgesamt 21 Etappen weiterhin Julian Alaphilippe (Quick-Step). Der Franzose liegt allerdings nur mit einem relativ geringen Vorsprung vor Titelverteidiger Geraint Thomas (Team Ineos/ehemals Team Sky). Die Top 6 trennen derzeit nur etwas mehr als zwei Minuten, eine Entscheidung wird es also erst in den Alpen geben. Der bisherige Neunte Jakob Fuglsang musste nach einem Sturz die Tour vorzeitig beenden.

Rang Fahrer Nation Team Ergebnis 1 Julian Alaphilippe FRA DECEUNINCK - QUICK - STEP 64:57:30 2 Geraint Thomas GBR TEAM INEOS +1:35 3 Steven Kruijswijk NED TEAM JUMBO - VISMA +1:47 4. Thibaut Pinot FRA GROUPAMA - FDJ +1:50 5. Egan Arley Bernal Gomez COL TEAM INEOS +2:02 6. Emanuel Buchmann GER BORA - HANSGROHE +2:14 7. Mikel Landa Meana ESP MOVISTAR TEAM +4:54 8. Alejandro Valverde ESP MOVISTAR TEAM +5:00 9. Rigoberto Uran COL EF EDUCATION FIRST +5:33 10. Richie Porte AUS TREK - SEGAFREDO +6:30

Tour de France: Emanuel Buchmann überrascht in der Gesamtwertung

Zu den möglichen Anwärtern auf den Gesamtsieg der Tour de France 2019 gehört überraschenderweise auch Emanuel Buchmann. Der deutsche Radprofi von Team Bora-hansgrohe hat sich vor der Tour das Ziel gesetzt, in die Top 10 zu fahren.

Dies erscheint nach zwei der drei Tour-Wochen alles andere als unrealistisch. Mehr noch, Buchmann konnte in den Pyrenäen mit der Elite des Radsports mithalten, sowohl am Col du Tourmalet als auch einen Tag später auf dem Prat d'Albis landete der 26-Jährige auf dem vierten Rang.

Emanuel Buchmann: Der Anti-Kannibale aus dem Hintergrund

Tour de France: Kampf um die Gesamtwertung in den Alpen

Die dritte und letzte Tourwoche begann mit einer Flachetappe. Bei der wohl letzten Chance auf einen Tagessieg für die Sprinter sicherte sich Caleb Ewan den Sieg. Nun geht es mit vier harten Etappen in den Alpen weiter.

Am Samstag, den 27. Juli, endet die 20. Etappe sogar mit einem Anstieg der höchsten Kategorie nach Val Thorens. Die Entscheidung um die Gesamtwertung wird aller Voraussicht nach also erst auf der vorletzten Etappe der Tour de France 2019 fallen.

Tour de France 2019: Die Etappenprofile © Tour de France 1/22 Die Tour de France 2019 findet vom 6. bis zum 28. Juli statt. Insgesamt stehen 21. Etappen und 3480 Kilometer auf dem Programm. Hier gibt es die Etappenprofile... © Tour de France 2/22 1. Etappe (Samstag, 6. Juli): Brüssel/Belgien - Brüssel/Belgien (194,5 km). © Tour de France 3/22 2. Etappe (Sonntag, 7. Juli): Mannschaftszeitfahren in Brüssel/Belgien (27,6 km). © Tour de France 4/22 3. Etappe (Montag, 8. Juli): Binche/Belgien - Epernay (215 km). © Tour de France 5/22 4. Etappe (Dienstag, 9. Juli): Reims - Nancy (213,5 km). © Tour de France 6/22 5. Etappe (Mittwoch, 10. Juli): Saint-Die-des-Vosges - Colmar (175,5 km). © Tour de France 7/22 6. Etappe (Donnerstag, 11. Juli): Mulhouse - La Planche des Belles Filles (160,5 km). © Tour de France 8/22 7. Etappe (Freitag, 12. Juli): Belfort - Chalon-sur-Saone (230 km). © Tour de France 9/22 8. Etappe (Samstag, 13. Juli): Macon - Saint-Etienne (200 km). © Tour de France 10/22 9. Etappe (Sonntag, 14. Juli): Saint-Etienne - Brioude (170,5 km). © Tour de France 11/22 10. Etappe (Montag, 15. Juli): Saint-Flour - Albi (217,5 km). © Tour de France 12/22 11. Etappe (Mittwoch, 17. Juli): Albi - Toulouse (167 km). © Tour de France 13/22 12. Etappe (Donnerstag, 18. Juli): Toulouse - Bagneres-de-Bigorre (209,5 km). © Tour de France 14/22 13. Etappe (Freitag, 19. Juli): Einzelzeitfahren in Pau (27,2 km). © Tour de France 15/22 14. Etappe (Samstag, 20. Juli): Tarbes - Col du Tourmalet (117,5 km). © Tour de France 16/22 15. Etappe (Sonntag, 21. Juli): Limoux - Foix/Prat d'Albis (185 km). © Tour de France 17/22 16. Etappe (Dienstag, 23. Juli): Nimes - Nimes (177 km). © Tour de France 18/22 17. Etappe (Mittwoch, 24. Juli): Pont du Gard - Gap (200 km). © Tour de France 19/22 18. Etappe (Donnerstag, 25. Juli): Embrun - Valloire (208 km). © Tour de France 20/22 19. Etappe (Freitag, 26. Juli): Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (126,5 km). © Tour de France 21/22 20. Etappe (Samstag, 27. Juli): Albertville - Val Thorens (130 km). © Tour de France 22/22 21. Etappe (Sonntag, 28. Juli): Rambouillet - Paris/Champs Elysees (128 km).

Tour de France: Peter Sagan Favorit auf das Grüne Trikot

Der Kampf um das Grüne Trikot ist schon so gut wie entschieden. Sollte Peter Sagan in Paris ankommen, ist ihm der Sieg in der Sprintwertung nicht mehr zu nehmen.

Platz Fahrer Team Punkte 1. Peter Sagan BORA - HANSGROHE 309 2. Elia Viviani DECEUNINCK - QUICK - STEP 224 3. Sonny Colbrelli BAHRAIN - MERIDA 203 4. Michael Matthews TEAM SUNWEB 201 5. Caleb Ewan LOTTO SOUDAL 198

Tour de France: Tim Wellens führt die Bergwertung an

In der Bergwertung ist dagegen noch alles offen. Tim Wellens wird sein Gepunktetes Trikot in der letzten Tour-Woche in den Alpen verteidigen müssen.

Platz Fahrer Team Punkte 1. Tim Wellens LOTTO SOUDAL 64 2. Thibaut Pinot GROUPAMA - FDJ 50 3. Thomas de Gendt LOTTO SOUDAL 37 4. Julian Alaphilippe DECEUNINCK - QUICK - STEP 33 5. Giulio Ciccone TREK - SEGAFREDO 30

© getty

Tour de France: Wer gewinnt die Nachwuchswertung?

Das weiße Trikot ist derzeit im Besitz von Egan Bernal von Team Ineos. Der Teamkollege von Titelverteidiger Geraint Thomas hat auch noch Chancen in der Gesamtwertung.