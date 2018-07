Tour de France 2018: Die Trikots - Erklärung, Wertungen und Punkteverteilung

US Darts Masters US Darts Masters: Tag 1 World Championship Kickboxing Buakaw Banchamek vs Michael Krcmar US Darts Masters US Darts Masters: Tag 2 US Darts Masters US Darts Masters: Tag 3 IndyCar Series Iowa Corn 300 Shanghai Darts Masters Shanghai Darts Masters: Tag 1 Shanghai Darts Masters Shanghai Darts Masters: Tag 2 World Championship Boxing Manny Pacquiao vs Lucas Matthysse IndyCar Series Honda Indy Toronto

Bei der Tour de France tragen die Fahrer die verschiedensten Trikots. Gelb, grün, weiß oder mit roten Punkten: Wir erklären Euch, was es mit den Trikots auf sich hat. Dazu gibt es Informationen zur Teamwertung, dem Modus des Kämpferischsten Fahrers und die Übersichten der Punkteverteilung.

Gelbes Trikot ("maillot jaune")

Der Führende der Gesamtwertung trägt das Gelbe Trikot. Dafür werden alle Zeiten der Einzeletappen der Tour de France addiert.

Im Falle der Zeitgleichheit entscheiden zuerst die Zehntelsekunden aus den Einzelzeitfahren, danach die Addition der Etappenplatzierungen und zuletzt die Platzierung bei der Schlussetappe.

© getty

Grünes Trikot ("maillot vert")

Bei allen Zwischensprints und Zielankünften werden ja nach Platzierung Punkte vergeben. Der Führende in dieser Wertung trägt das Grüne Trikot.

Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst die Anzahl der Etappensiege, dann die gewonnen Zwischensprints und schließlich die Platzierung im Gesamtklassement.

Die Punktverteilung:

Beim Einzelzeitfahren (Etappe 20) gibt es 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Zähler für die Top 15.

Bei den fünf Bergetappen (Nr. 10, 11, 12, 17, 19) gibt es 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Zähler für die Top 15.

Bei den sechs mittelschweren Etappen (Nr. 5, 6, 9, 14, 15, 17) gibt es 30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Zähler für die Top 15.

Bei den acht Flachetappen (Nr. 1, 2, 4, 7, 8, 13, 18, 21) gibt es 50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Zähler für die Top 15.

Zwischensprints werden bei allen Tagesabschnitten, außer den Zeitfahren, ausgetragen. Bei der Tour de France gibt es nur einen Zwischensprint pro Etappe. Dort werden 15 Fahrer bedacht, und zwar mit 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt.

© getty

Bergtrikot ("Maillot a pois")

Insgesamt 53 Anstiege hat die diesjährige Tour zu bieten. Je nach Schwierigkeit wird eine unterschiedliche Anzahl an Punkte vergeben. Die Gipfel sind in fünf Kategorien eingeteilt. Der Führende in der Bergwertung trägt das weiße Trikot mit den roten Punkten.

Bei Punktgleichheit im Kletter-Klassement entscheidet zuerst die Zahl der Siege an der HC-Bergwertung (höchste Schwierigkeit), danach die Zahl der Siege an der Bergwertung der 1. Kategorie usw.

© getty

Die Punktverteilung:

An neun Anstiegen der Klasse HC ("hors catégorie") gibt es 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 Zähler für die Top 8.

An zehn Anstiegen der 1. Kategorie gibt es 10, 8, 6, 4, 2, 1 Zähler für die Top 6.

An sieben Anstiegen der 2. Kategorie gibt es 5, 3, 2, 1 Zähler für die Top 4.

An neun Anstiegen der 3. Kategorie gibt es 2 und 1 Zähler für die Top 2.

An 18 Anstiegen der 4. Kategorie gibt es 1 Zähler für den Sieger.

Eine Besonderheit ist, dass dieses Jahr die Punkte bei den beiden letzten Anstiegen der Pyrenäen-Etappen verdoppelt werden, also am Col du Portillon (16. Etappe) und schließlich am Col d'Aubisque (19. Etappe).

Weißes Trikot ("maillot blanc")

Das Weiße Trikot trägt der beste Nachwuchsfahrer der Tour. Diese Wertung umfasst alle Fahrer, die nach dem 1. Januar 1993 geboren sind.

© getty

Mannschaftswertung der Tour de France

Die Mannschaftswertung ergibt sich aus der Addition der Zeiten der drei besten Fahrer jedes Teams auf der Tour. Beim Mannschaftszeitfahren hingegen ist die Zeit des viertens Fahrers ausschlaggebend.

Im Tagesklassement der Mannschaftswertung entscheidet im Falle der Zeitgleichheit die Addition der Etappenplätze der drei bestplatzierten Fahrer.

Bei Zeitgleichheit im Gesamtklassement entscheidet zunächst die Zahl der Tagessiege in der Mannschaftswertung, danach die Zahl der zweiten Plätze dieser Wertung.

Kämpferischster Fahrer der Tour

Als Belohnung für besondere Einsatzfreudigkeit darf der entsprechende Fahrer eine rote Startnummer tragen. Eine Jury wählt nach jeder Etappe den Fahrer aus, der am nächsten Tag die Auszeichnung tragen darf. Am Ende der Tour wählt die Jury einen Gesamtsieger. Für die Schlussetappe und die beiden Zeitfahren wird die Auszeichnung nicht verliehen.

Sollte ein Fahrer in mehreren Wertungen führen, hat grundsätzlich das Gelbe Trikot Vorrang. In dem anderen Klassement trägt dann der Zweitplatzierte das entsprechende Trikot.

© getty

Tour de France 2018: Weitere Sondertrikots

Der aktuelle Weltmeister, Peter Sagan aus der Slowakei, trägt in diesem Jahr das Regenbogentrikot.

Im Peloton sind zudem etliche weitere Fahrer vertreten, die als frischgebackene Landesmeister in den Farben ihrer Nation unterwegs sind. Im Zeitfahren tragen die entsprechenden Titelträger das Landestrikot, ansonsten die Meister im Straßenrennen.

