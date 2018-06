Radsport: Wann beginnt die Tour de France 2018? Datum und Start

Mallorca Open Women Single Live WTA Mallorca: Viertelfinale AEGON Classic Women Single WTA Birmingham: Viertelfinale AEGON Classic Women Single WTA Birmingham: Halbfinale Mallorca Open Women Single WTA Mallorca: Halbfinale Rugby Union Internationals Argentinien -

Schottland AEGON Classic Women Single WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single WTA Mallorca: Finale IndyCar Series Kohler Grand Prix NBA NBA Awards 2018 AEGON International Women Single WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge The Boodles: Tag 1 AEGON International Women Single WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge The Boodles: Tag 2 AEGON International Women Single WTA Eastbourne: Viertelfinale Antalya Open Men Single ATP Antalya: Viertelfinale AEGON International Men Single ATP Eastbourne: Viertelfinale Boodles Challenge The Boodles: Tag 3 AEGON International Women Single WTA Eastbourne: Halbfinale Antalya Open Men Single ATP Antalya: Halbfinale Boodles Challenge The Boodles: Tag 4 AEGON International Men Single ATP Eastbourne: Halbfinale Boodles Challenge The Boodles: Tag 5 AEGON International Women Single WTA Eastbourne: Finale Antalya Open Men Single ATP Antalya: Finale AEGON International Men Single ATP Eastbourne: Finale FIA World Rallycross Championship 6. Lauf: Höljes Motorstadion US Darts Masters US Darts Masters: Tag 1

Es ist wieder soweit: Die Tour de France 2018 steht vor der Tür und geht in die 105. Austragung. SPOX sagt euch, wann es los geht und hat Stimmen vor dem Rennen parat.

Wird Christopher Froome, amtierender Tour-Sieger, an der Tour de France teilnehmen? Kommt es zum Streik der gesamten Fahrer?

Wann findet die Tour de France statt?

Vom 07. bis zum 29. Juli 2018 läuft die Frankreich-Rundfahrt.

© getty

Die Höhepunkte der Tour de France 2018

Mit den Anstiegen in Alpe d'Huez, am Tourmalet und am Aubisque erwartet die Tour de France zahlreiche rennentscheidende Etappen.

Die Tour beginnt mit einer 199 Kilometer langen Flachetappe von Noirmoutier-en-l'Ile nach Fontenay-le-Comte. Nach der 21. Etappe endet die Rundfahrt in Paris.

Ärger um Christopher Froome

Die französische Radsportlegende Bernard Hinault fordert den Ausschluss des viermaligen Tour-de-France-Siegers Christopher Froome.

Froome war kurz nach seinem Vuelta-Sieg 2017 über einen positiven Test auf das Asthmamittel Salbutamol informiert worden und steht damit unter Dopingverdacht. Froome und sein Team Sky bemühen sich seitdem um eine Entlastung des Briten.

"Froome sollte beim Start der Tour nicht dabei sein. Ganz einfach, weil er positiv getestet wurde", sagte der fünfmalige Tour-Sieger Hinault der französischen Regionalzeitung Ouest-France.

Wenn Froome dennoch teilnehmen wird, ruft Hinault die anderen Fahrer zum Streik auf.

Sieger der Tour de France der letzten Jahre