UCI: Tour-de-France-Sieger Christopher Froome mit positivem Dopingtest

Der viermalige Tour-de-France-Gewinner Christopher Froome ist bei seinem Vuelta-Triumph im September bei einer Dopingprobe positiv getestet worden. Dies teilte der Radsport-Weltverband UCI am Mittwoch offiziell mit.

Demnach wurde in der Urinprobe des 32-Jährigen Briten vom Team Sky während der Spanien-Rundfahrt eine erhöhte Konzentration des Asthmamittels Salbutamol festgestellt. Die B-Probe bestätigte das Ergebnis der A-Probe.

Bei Salbutamol handelt es sich um ein Mittel, das bei einem entsprechenden Nachweis einer Erkrankung mit einer UCI-Genehmigung verwendet werden darf, allerdings nur mit einer maximalen Konzentration von 1000 Nanogramm pro Milliliter.

Bei Froome wurden in der Probe vom 7. September 2000 Nanogramm nachgewiesen. Die UCI sah zunächst von einer Suspendierung ab, sie will zuerst weitere Informationen einholen.

"Es ist weithin bekannt, dass ich Asthma habe, und ich kenne die Regeln genau. Ich weiß auch, dass ich jeden Tag getestet werde, wenn ich Spitzenreiter bin", teilte Froome in einer Erklärung seines Sky-Teams mit.

Froome: "Mein Asthma wurde während der Vuelta schlimmer"

Weiter heißt es: "Mein Asthma wurde während der Vuelta schlimmer, und so habe ich die Anweisungen der Teamärzte befolgt, meine Salbutamol-Dosierung zu erhöhen. Aber wie immer habe ich mit größter Sorgfalt darauf geachtet, dass die erlaubte Dosierung nicht überschritten wird."

Er nehme seine Führungsposition im Radsport sehr ernst, fuhr Froome fort, die UCI habe absolut das Recht, die Testergebnisse zu prüfen, "und zusammen mit dem Team werde ich alle Informationen, die sie benötigt, zur Verfügung stellen."

Der in Kenias Hauptstadt Nairobi geborene Froome hatte am 10. September in Madrid das seltene Sieg-Double aus Tour und Vuelta geschafft.

Nur Anquetil und Hinault holten bisher das Double

Dies war zuvor nur den großen Franzosen Jacques Anquetil und Bernard Hinault gelungen. Froome hatte bei der Vuelta zwei Etappen gewonnen und ab dem dritten Teilstück das Rote Trikot des Spitzenreiters getragen.

Die Urinprobe mit dem positiven Testergebnis wurde einen Tag nach seinem Rückschlag bei der Bergankunft Alto de Las Machucos genommen.

Mit der erhöhten Konzentration im Körper gelang es ihm am Tag darauf, den Vorsprung auf seinen ärgsten Rivalen Vincenzo Nibali um 21 Sekunden auszubauen. Nach der Zielankunft hatte Froome erklärt: "Ich habe mich heute deutlich besser gefühlt als gestern. Ich glaube, einige Jungs haben heute für ihre Anstrengungen von gestern bezahlt."