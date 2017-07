Kittel abgehängt - Degenkolb am Sieg vorbei

Erlebe

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest -

Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest -

Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1

In der Hitze des Zentralmassivs ist die Frankreich-Rundfahrt für Marcel Kittel zur Tour der Leiden geworden: Der deutsche Supersprinter hat auf der 16. Etappe nicht nur seinen sechsten Tagessieg bei der 104. Tour de France verpasst, sondern wurde auch gnadenlos abgehängt und kassierte im Kampf um das Grüne Trikot eine bittere Niederlage. Beim Sieg seines großen Rivalen Michael Matthews kam der 29-Jährige weit abgeschlagen ins Ziel - als Dritter sorgte John Degenkolb zumindest für einen kleinen deutschen Erfolg.

Matthews setzte sich in einem packenden Sprint knapp vor dem Norweger Edvald Boassson Hagen durch und sorgte für den nächsten Festtag beim deutschen Team Sunweb. Am Freitag und Samstag hatte die Equipe durch Matthews und Warren Barguil bereits zwei spektakuläre Siege gefeiert.

Im Kampf um das Grüne Trikot rückt der 26 Jahre alte Matthews dem führenden Kittel immer mehr auf die Pelle. Von einstmals 99 Punkten sind nur noch 29 übrig geblieben - will Kittel als erster Deutscher seit Erik Zabel 2001 das Maillot vert gewinnen, muss er sich deutlich steigern.

Wie schon so oft sprintete Degenkolb knapp an seinem ersten Tour-Etappensieg vorbei. Nach sechs zweiten Plätzen und nun schon sieben weiteren Top-5-Platzierungen wird "Deges" Tour-Pechsträhne so langsam tragisch. Wortlos und restlos bedient verschwand der Thüringer in den Teambus - Kittel war da noch längst nicht im Ziel.

Froome bleibt vor Aru

In einer von starken Winden geprägten Etappe ging es von Beginn an turbulent zu. Das deutsche Sunweb-Team um Matthews machte vom Etappenstart an höllisch Tempo, der von den Kletterpartien der vergangenen Tage geschwächte Kittel musste abreißen lassen.

Während der fast 90 Kilogramm schwere Hüne aus Arnstadt um Anschluss kämpfte, blieb Sunweb über Stunden erbarmungslos an der Spitze. Kittel fuhr samt Begleitern zeitweise rund sechs Minuten hinter dem Feld her, blieb zwar locker innerhalb des Zeitlimits, aber auch ohne Punkte. Matthews hingegen gewann den Zwischensprint und kassierte 20 Zähler.

Im Kampf um das Gesamtklassement tat sich am Dienstag nichts. Sky-Kapitän Christopher Froome kontrollierte das Rennen mit seinem Team im Hauptfeld, der Brite geht mit 18 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Fabio Aru und 23 Sekunden auf den Franzosen Romain Bardet in die heiße Schlussphase der Großen Schleife.

Fünf Fahrer liegen innerhalb von 77 Sekunden - die beiden Alpen-Etappen am Mittwoch über den legendären Galibier und am Donnerstag mit der Bergankunkt auf dem nicht minder berüchtigten Izoard dürften der stimmungsvolle Höhepunkt dieser außerordentlich spannenden Tour werden.