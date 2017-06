Sunweb mit Arndt und Geschke

Erlebe

Mit Nikias Arndt und Simon Geschke im neunköpfigen Aufgebot nimmt das deutsche Team Sunweb die 104. Tour de France (1. bis 23. Juli) in Angriff. Auf die beiden deutschen Radprofis werden Helferaufgaben zukommen, sie erhalten aber auch Freiheiten.

Der 25-jährige Arndt ist bei schwierigen Sprintankünften als Anfahrer für den Australier Michael Matthews eingeplant, darf bei flachen Sprints aber seine eigene Chance suchen.

"Die Auswahl ist gänzlich auf Etappenerfolge ausgerichtet. Neben unseren Ambitionen auf den Sprintetappen wollen wir das Trio Warren Barguil, Simon Geschke und Laurens ten Dam in den Ausreißergruppen positionieren. Wir werden eine offensive Rennstrategie fahren", sagte Sunweb-Trainer Aike Visbeek.

Für Arndt ist es die Premiere bei der Frankreich-Rundfahrt, Geschke wird in zehn Tagen beim Grand Départ in Düsseldorf zum fünften Mal in die Große Schleife starten. 2015 hatte der Berliner in den Alpen als Ausreißer eine Bergetappe gewonnen.