Tour de France 2018 - Start auf Noirmontier

Dienstag, 28.02.2017

Nach dem zweiten Teilstück von Mouilleron Saint-Germain nach La Roche-sur-Yon (185 km) folgt am 2. Juli auf der dritten Etappe ein Mannschaftszeitfahren rund um Cholet. Der Rest des Programms wird nicht vor Oktober 2017 veröffentlicht.

Der Start in diesem Jahr erfolgt am 1. Juli in Düsseldorf mit einem 14 km langen Einzelzeitfahren.