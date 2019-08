Polen-Rundfahrt: Belgier Lambrecht nach Sturz verstorben

Der belgische Radprofi Bjorg Lambrecht ist auf der dritten Etappe der 76. Polen-Rundfahrt nach einem Sturz im Alter von 22 Jahren ums Leben gekommen. Das bestätigte sein Rennstall Lotto Soudal am Montagabend.

"Die größtmögliche Tragödie für Bjorgs Familie, Freunde und Teamkollegen ist geschehen. Ruhe in Frieden, Bjorg", teilte der belgische Rennstall auf Twitter mit.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Lambrecht war in der Anfangsphase der dritten Etappe gestürzt und ins Krankenhaus im Süden der polnischen Stadt Rybnik gebracht worden. Dort verstarb er kurze Zeit später.

Lambrecht galt als aufstrebendes Talent im Radsport. Beim diesjährigen Tour-Härtetest Criterium du Dauphine in Frankreich hatte er die Wertung der besten Jungprofis gewonnen, bei der U23-WM im Vorjahr belegte er im Straßenrennen den zweiten Rang. Lambrecht startete erst in seinem zweiten Jahr auf der World Tour.

Auf dem dritten Teilstück der Polen-Rundfahrt hatte Regen das Fahrerfeld vor große Herausforderungen gestellt. Nach seinem Sturz war Lambrecht nach Angaben des Veranstalters zunächst noch auf der Straße liegend reanimiert worden, ehe der Transport ins Krankenhaus erfolgte.

Das Sportliche geriet durch die Tragödie in den Hintergrund. Der deutsche Sprinter Pascal Ackermann (Kandel) verteidigte seine Führung in der Gesamtführung erfolgreich. Der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe verpasste nach 157 km von Chorzow nach Zabrze im Massensprint des Hauptfeldes nur hauchdünn seinen bereits zweiten Etappensieg auf der diesjährigen Rundfahrt, blieb dank seines zweiten Platzes aber in Gelb. Der Sieg ging an den Niederländer Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step). Die Siegerehrung wurde infolge des Unglücks abgesagt.

Das traditionelle Straßenradrennen führt über sieben Etappen von Krakau nach Bukowina.