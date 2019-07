Tour de France, Grand Depart: 1. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 106. Ausgabe der Tour de France startet heute um 12 Uhr in Brüssel. Alles, was ihr zum Grand Depart in der belgischen Hauptstadt wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Zum elften Mal ist die Tour de France in Brüssel zu Gast. Bereits im Jahr 1958 diente der Sitz der Europäischen Union als Startort für die Frankreich-Rundfahrt.

Tour de France: 1. Etappe im TV, Livestream und Liveticker

Die ARD wird in diesem Jahr wieder live von der Tour de France berichten. Alle Etappen sind somit im Free-TV zu sehen. Meist beginnt die Übertragung auf dem öffentlich-rechtlichen Sender One und erst zur Schlussphase des Abschnitts wird die Übertragung auch bei der ARD zu sehen sein.

Beim Grand Depart ist das Erste ab 14.30 Uhr live auf Sendung. Moderator Michael Antwerpes wird durch die Übertragung führen, Florian Naß das erste Teilstück kommentieren.

Neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeigt auch Eurosport die komplette Frankreich-Rundfahrt live. Eurosport wird am heutigen Samstag bereits ab 11.45 Uhr auf Sendung gehen.

Bei SPOX könnt ihr die Tour de France ebenfalls verfolgen. Wir bieten an allen Tagen einen Liveticker zu den Etappen an. Hier geht's zum Liveticker vom Auftakt der Großen Schleife.

Tour de France, 1. Etappe: Sprintankunft wird erwartet

In den letzten Jahren verzichteten die Veranstalter der Tour de France vermehrt auf den klassischen Prolog zu Beginn der Rundfahrt. Das kurze Einzelzeitfahren, um kleinere Abstände im Gesamtstand zu generieren, sieht auch heuer der Tour-Plan nicht vor.

Stattdessen wird eine Flachetappe über 194,5 Kilometer gefahren. Lediglich zwei kleine Anstiege (3. und 4. Kategorie) müssen im ersten Drittel überquert werden. Somit wird auch das Bergtrikot am Ende des Teilstücks vergeben.

Im Ziel gehen alle Experten von einem Massensprint aus. Dank der Zeit-Bonifikation wird der Sieger der ersten Etappe dann ins Gelbe Trikot schlüpfen.

Tour de France 2019: Die Etappenprofile © Tour de France 1/22 Die Tour de France 2019 findet vom 6. bis zum 28. Juli statt. Insgesamt stehen 21. Etappen und 3480 Kilometer auf dem Programm. Hier gibt es die Etappenprofile... © Tour de France 2/22 1. Etappe (Samstag, 6. Juli): Brüssel/Belgien - Brüssel/Belgien (194,5 km). © Tour de France 3/22 2. Etappe (Sonntag, 7. Juli): Mannschaftszeitfahren in Brüssel/Belgien (27,6 km). © Tour de France 4/22 3. Etappe (Montag, 8. Juli): Binche/Belgien - Epernay (215 km). © Tour de France 5/22 4. Etappe (Dienstag, 9. Juli): Reims - Nancy (213,5 km). © Tour de France 6/22 5. Etappe (Mittwoch, 10. Juli): Saint-Die-des-Vosges - Colmar (175,5 km). © Tour de France 7/22 6. Etappe (Donnerstag, 11. Juli): Mulhouse - La Planche des Belles Filles (160,5 km). © Tour de France 8/22 7. Etappe (Freitag, 12. Juli): Belfort - Chalon-sur-Saone (230 km). © Tour de France 9/22 8. Etappe (Samstag, 13. Juli): Macon - Saint-Etienne (200 km). © Tour de France 10/22 9. Etappe (Sonntag, 14. Juli): Saint-Etienne - Brioude (170,5 km). © Tour de France 11/22 10. Etappe (Montag, 15. Juli): Saint-Flour - Albi (217,5 km). © Tour de France 12/22 11. Etappe (Mittwoch, 17. Juli): Albi - Toulouse (167 km). © Tour de France 13/22 12. Etappe (Donnerstag, 18. Juli): Toulouse - Bagneres-de-Bigorre (209,5 km). © Tour de France 14/22 13. Etappe (Freitag, 19. Juli): Einzelzeitfahren in Pau (27,2 km). © Tour de France 15/22 14. Etappe (Samstag, 20. Juli): Tarbes - Col du Tourmalet (117,5 km). © Tour de France 16/22 15. Etappe (Sonntag, 21. Juli): Limoux - Foix/Prat d'Albis (185 km). © Tour de France 17/22 16. Etappe (Dienstag, 23. Juli): Nimes - Nimes (177 km). © Tour de France 18/22 17. Etappe (Mittwoch, 24. Juli): Pont du Gard - Gap (200 km). © Tour de France 19/22 18. Etappe (Donnerstag, 25. Juli): Embrun - Valloire (208 km). © Tour de France 20/22 19. Etappe (Freitag, 26. Juli): Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (126,5 km). © Tour de France 21/22 20. Etappe (Samstag, 27. Juli): Albertville - Val Thorens (130 km). © Tour de France 22/22 21. Etappe (Sonntag, 28. Juli): Rambouillet - Paris/Champs Elysees (128 km).

