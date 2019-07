Tour de France: Wettquoten auf Gesamtsieg, Sprintwertung, Bergwertung

Die Tour de France (6. bis 28. Juli) gilt in diesem Jahr als unglaublich ausgeglichen. Das übermächtige Team Sky ist weg, dadurch rechnen sich mehrere Fahrer Chancen aus, das Maillot jaune nach Paris zu tragen. Wir blicken auf die Wettquoten und zeigen Euch, wer bei den Buchmachern die Favoriten sind.

"Es wird vielleicht so spannend wie lange nicht mehr", sagte der nicht für die Frankreich-Rundfahrt nominierte John Degenkolb vor dem Start der Großen Schleife gegenüber t-online. Diese Prognose spiegelt sich jedoch bei den Wettquoten nicht wider.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Tour de France: Wettquoten für Gesamtsieg

Trotz der verletzungsbedingten Absage von Chris Froome ist das Team Ineos, Nachfolger des Team Sky, klarer Favorit in Sachen Gesamtklassement. Mit Egan Bernal und Vorjahressieger Geraint Thomas hat die britische Equipe gleich zwei Fahrer in der Mannschaft, die Ambitionen auf das Maillot jaune haben. Dementsprechend gering ist die Quote (3,0 und 3,75) für die beiden.

Als weiterer aussichtsreicher Kandidat ist Jakob Fuglsang (Quote; 7,0), der mit dem Criterium de Dauphine die Generalprobe für sich entschied. Als weitere Anwärter auf das Gelbe Trikot gelten Richie Porte, Adam Yates, Vincenzo Nibali, Nairo Quintana und die beiden Franzosen Thibaut Pinot und Romain Bardet.

Mit Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann gehen in diesem Jahr zudem zwei deutsche Fahrer mit Blick auf die Gesamtwertung in die Tour. Buchmann selbst gab das Ziel Top-10 aus. Für einen Sieg des bora-hansgrohe-Kapitäns würde man das 67-fache herausbekommen. Die Quote bei Teamkollege Schachmann liegt bei bwin gar bei 301,0.

Fahrer Nation Team Wettquote Egan Bernal Kolumbien Ineos 3,0 Geraint Thomas Großbritannien Ineos 3,75 Jakob Fuglsang Dänemark Astana 7,0 Adam Yates Großbritannien Mitchelton-Scott 12,0 Richie Porte Australien Trek-Segafredo 17,0 Thibauit Pinot Frankreich Groupam-FDJ 19,0 Vincenzo Nibali Italien Bahrain-Merida 21,0 Nairo Quintana Kolumbien Movistar 21,0 Romain Bardet Frankreich AG2R La Mondiale 26,0 Emanuel Buchmann Deutschland Bora-hansgrohe 67,0 Maximilian Schachmann Deutschland Bora-hansgrohe 301,0

*Alle Quoten stammen von bwin (Abruf 05.07.2019).

Tour de France 2019: Die Etappenprofile © Tour de France 1/22 Die Tour de France 2019 findet vom 6. bis zum 28. Juli statt. Insgesamt stehen 21. Etappen und 3480 Kilometer auf dem Programm. Hier gibt es die Etappenprofile... © Tour de France 2/22 1. Etappe (Samstag, 6. Juli): Brüssel/Belgien - Brüssel/Belgien (194,5 km). © Tour de France 3/22 2. Etappe (Sonntag, 7. Juli): Mannschaftszeitfahren in Brüssel/Belgien (27,6 km). © Tour de France 4/22 3. Etappe (Montag, 8. Juli): Binche/Belgien - Epernay (215 km). © Tour de France 5/22 4. Etappe (Dienstag, 9. Juli): Reims - Nancy (213,5 km). © Tour de France 6/22 5. Etappe (Mittwoch, 10. Juli): Saint-Die-des-Vosges - Colmar (175,5 km). © Tour de France 7/22 6. Etappe (Donnerstag, 11. Juli): Mulhouse - La Planche des Belles Filles (160,5 km). © Tour de France 8/22 7. Etappe (Freitag, 12. Juli): Belfort - Chalon-sur-Saone (230 km). © Tour de France 9/22 8. Etappe (Samstag, 13. Juli): Macon - Saint-Etienne (200 km). © Tour de France 10/22 9. Etappe (Sonntag, 14. Juli): Saint-Etienne - Brioude (170,5 km). © Tour de France 11/22 10. Etappe (Montag, 15. Juli): Saint-Flour - Albi (217,5 km). © Tour de France 12/22 11. Etappe (Mittwoch, 17. Juli): Albi - Toulouse (167 km). © Tour de France 13/22 12. Etappe (Donnerstag, 18. Juli): Toulouse - Bagneres-de-Bigorre (209,5 km). © Tour de France 14/22 13. Etappe (Freitag, 19. Juli): Einzelzeitfahren in Pau (27,2 km). © Tour de France 15/22 14. Etappe (Samstag, 20. Juli): Tarbes - Col du Tourmalet (117,5 km). © Tour de France 16/22 15. Etappe (Sonntag, 21. Juli): Limoux - Foix/Prat d'Albis (185 km). © Tour de France 17/22 16. Etappe (Dienstag, 23. Juli): Nimes - Nimes (177 km). © Tour de France 18/22 17. Etappe (Mittwoch, 24. Juli): Pont du Gard - Gap (200 km). © Tour de France 19/22 18. Etappe (Donnerstag, 25. Juli): Embrun - Valloire (208 km). © Tour de France 20/22 19. Etappe (Freitag, 26. Juli): Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (126,5 km). © Tour de France 21/22 20. Etappe (Samstag, 27. Juli): Albertville - Val Thorens (130 km). © Tour de France 22/22 21. Etappe (Sonntag, 28. Juli): Rambouillet - Paris/Champs Elysees (128 km).

Tour de France: Wettquoten für Sprintwertung

Der Dominator bei der Punktewertung ist seit vielen Jahren Peter Sagan. Der Bora-hansgrohe-Fahrer gewann seit 2012 sechs Mal das grüne Trikot. Lediglich 2017 schnappte sich Michael Matthews das Maillot vert. Dementsprechend ist Sagan auch in diesem Jahr der klare Favorit. Nur das 1,45-fache des Einsatzes bekommt man heraus.

Matthews gilt mit den Sprintern Dylan Groenewegen, Elia Viviani, Caleb Ewan und Alexander Kristoff auch als Kandidat für die Punktewertung. Andre Greipel, der seiner Form früherer Jahre hinterherfährt, werden lediglich Außenseiterchancen eingeräumt (Quote: 101,0).

Fahrer Nation Team Wettquote Peter Sagan Slowakei Bora-hansgrohe 1,45 Dylan Groenewegen Niederlande Jumbo-Visma 5,5 Elia Viviani Italien Deceuninck-Quick-Step 7,0 Michael Matthews Australien Sunweb 9,0 Caleb Ewan Australien Lotto-Soudal 19,0 Alexander Kristoff Norwegen UAE Team Emirates 21,0 Andre Greipel Deutschland Arkea-Samsic 101,0

*Alle Quoten stammen von bwin (Abruf 05.07.2019).

© getty

Tour de France: Wettquoten für Bergwertung

Nach den Erfolgen von Richard Virenque Ende der 90er Jahre bei der Bergwertung könnten die Franzosen erneut eine Serie starten. In den vergangenen beiden Jahren trug jeweils ein Franzose das gepunktete Trikot nach Paris.

Auch bei der diesjährigen Ausgabe gelten Julian Alaphilippe und Warren Barguil als aussichtsreichste Kandidaten. Darüber hinaus sehen die Buchmacher Vincenzo Nibali, Mikel Landa und Giulio Ciccone.

Fahrer Nation Team Wettquote Julian Alaphilippe Frankreich Deceuninck-Quick-Step 2,5 Warren Barguil Frankreich Arkea-Samsic 6,5 Vincenzo Nibali Italien Bahrain-Merida 13,0 Mikel Landa Spanien Movistar 15,0 Giuilio Ciccone Italien Trek-Segafredo 17,0

*Alle Quoten stammen von bwin (Abruf 05.07.2019).