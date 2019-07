Tour de France, 4. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute steht bei der Tour de France die 4. Etappe auf dem Programm, welche in erster Linie den Sprintern zugutekommen sollte. SPOX liefert euch alle wichtigen Rahmendaten zur 4. Etappe und gibt euch einen Überblick zur Berichterstattung im TV, Livestream und Liveticker.



Am gestrigen Montag jubelte der Franzose Julian Alaphilippe, der 26 Sekunden Vorsprung ins Ziel herausfahren konnte und dem Führenden Teunissen das Gelbe Trikot abnahm.

Tour de France 2019: Alle Daten und Infos zur 4. Etappe

Nachdem die gestrige 3. Etappe in erster Linie hügelige Streckenabschnitte bereithielt, wartet heute eine eher flache Etappe auf die Fahrer. Die anstehende, 4. Etappe, erstreckt sich über insgesamt 213,5 Kilometer und führt von der historischen Champagne-Region in den Nordosten Frankreichs in die Hauptstadt der Herzöge von Lothringen.

Mit Beginn um 12.10 Uhr starten die Fahrer in Reims und beenden die Etappe in Nancy. Nach Kilometer 121 sowie 15 km vor dem Ziel warten zwei Berge der vierten Kategorie auf die schnellsten Männer im Peloton.

Tour de France 2019, 4. Etappe live: Übertragung im Free-TV

Auch am heutigen Dienstag ist das Free-TV wieder mit von der Partie. Als Berichterstatter geht erneut das öffentlich-rechtliche und private Fernsehen live auf Sendung. Hier geht die ARD an den Start, das Privatfernsehen wird von Eurosport vertreten.

Los geht es ab 12 Uhr, wenn die Übertragung beim ARD-Spartensender ONE ins Rollen kommt. Den vierten Tour-de-France-Nachmittag begleiten die ONE-Berichterstatter Florian Kurz und Paul Voß. Die ARD schaltet sich ab 16.05 Uhr in die Live-Übertragung ein, wenn Moderator Michale Antwerpes und Kommentator Florian Naß übernehmen.

Kurz vor Beginn der 4. Etappe laufen die ersten Live-Berichte beim Sportsender Eurosport an.

Tour de France heute live - 4. Etappe im Livestream

Natürlich wird die gesamte 4. Etappe ebenso im Livestream zu sehen sein. Sowohl die ARD als auch Eurosport übertragen das anstehende Rennen hier in voller Länge.

Die Übertragung im Sportschau-Livestream der ARD beginnt parallel zur Live-Übertragung beim Free-TV-Sender ONE. Der Livestream steht allen Usern somit mit Rennbeginn ab 12 Uhr bis Rennende und Siegerehrung zur Verfügung.

Um auf den Eurosport-Livestream zugreifen zu können, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Im Gegensatz zum kostenfreien ARD-Livestream ist das Livestream-Angebot von Eurosport im Eurosport Player kostenpflichtig. Den Monats-Pass bekommt man ab 6,99€/Monat.

Die vierte Etappe der Tour de France heute im LIVETICKER

Selbstverständlich können Fans der Tour de France das anstehende Live-Rennen ebenso im SPOX-Liveticker mitverfolgen. SPOX begleitet das komplette Rennen heute von Anfang bis Ende, sodass ihr kein Highlight verpasst.

Zum Liveticker der 4. Etappe der Tour de France 2019 geht's hier lang. Den Live-Verlauf vom gestrigen Rennen könnt ihr hier nachlesen.

Tour de France 2019: Ergebnis nach der 3. Etappe

Ergebnis nach der 3. Etappe (Binche - Epernay):