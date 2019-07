Heute findet die 3. Etappe der Tour de France 2019 statt. Hier könnt ihr die Fahrt von Binche nach Epernay im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Tour de France 2019: 3. Etappe von Binche nach Epernay heute im LIVE-TICKER

Vorsprung auf Peloton (Gelbes Trikot): +5:57 Minuten

210km: Zügig formierte sich auch gleich eine Ausreißergruppe. Mit den Herren Tim Wellens (Lotto-Soudal), Paul Ourselin (Total), Yoann Offredo (Wanty), Stephane Rossetto (Cofidis) und Anthony Delaplace (Arkea).

Vor Beginn: Spannend wird auch sein, welche Fahrer als erstes ausreißen - und ob der Versuch, sich vom Peloton zu lösen, erfolgreich ist.

Vor Beginn: Vor allem der letzte Berg hat es mit einer Steigung von 12,2 Prozent in sich. Gut möglich, dass durch die extremen Anforderungen auch der Träger des Gelben Trikots wechselt. Mike Teunissen gilt schließlich nicht als Berg-Experte.

Vor Beginn: Nach zwei Tagen in Belgien geht es für die Fahrer heute erstmals nach Frankreich. Zunächst geht es dabei flach weiter, nach 173 Kilometern wartet dann aber mit der Cote de Nanteuil la Foret eine Bergwertung der Kategorie 4 an. Bis zum Ziel folgen in der Champagne noch drei weitere Anstiege der Kategorie 3.

Vor Beginn: Start der 3. Etappe ist heute um 12.10 Uhr.

© getty

Tour de France 2019: Gesamtwertung nach 2 Etappen

Platz Fahrer Zeit 1 Mike Teunissen 4:51:34 Stunden 2 Wout van Aert + 10 Sekunden 3 Steven Kruiswijk + 10 Sekunden 4 Tony Martin + 10 Sekunden 5 George Bennett + 10 Sekunden 6 Gianni Moscon + 30 Sekunden 7 Egan Bernal + 30 Sekunden 8 Geraint Thomas + 30 Sekunden 9 Dylan van Baarle + 30 Sekunden 10 Elia Viviani + 31 Sekunden

© getty

Tour de France: 3. Etappe heute im TV und Livestream

Die komplette Etappe gibt es via Eurosport Player im Livestream zu sehen. Der Sender steigt zudem am Nachmittag in die Live-Übertragung im Free-TV ein.

Darüber hinaus zeigt das öffentlich-rechtliche Fernsehen im ARD-Spartensender ONE den Beginn der Etappe, ab 16.05 Uhr steigt dann die ARD selbst in die Übertragung ein. Auf sportschau.de gibt es hier einen Livestream.