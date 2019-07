Tour de France: 3. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die beiden ersten Etappen der Tour de France gehören der Vergangenheit an. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Fahrern aber nicht, da es schon heute mit der 3. Etappe weitergeht. Hier erfahrt ihr, wann und wo sie beginnt und wer sie im TV, Livestream und Liveticker überträgt.

An den ersten beiden Tagen lief aus niederländischer Sicht alles wie am Schnürchen. Nachdem der Niederländer Mike Teunissen überraschend die Auftakt-Etappe gewann, fuhr Jumbo-Wisma am gestrigen Sonntag auch den Sieg im Teamzeitfahren ein.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Tour de France 2019, 3. Etappe - Heutiger Beginn und Startort

Am dritten Tag der Tour de France starteten die Fahrer im belgischen Binche, wo der Etappenbeginn für 12.10 Uhr und der scharfe Start für 12.20 Uhr angesetzt war. Als voraussichtliches Etappenende wird der Zeitraum ab 17.19 Uhr bis 17.50 Uhr genannt.

Der heutige Startort ist nur wenige Kilometer von der französischen Grenze entfernt und fordert die Fahrer auf den ersten Kilometern mit welligen Streckenabschnitten, während am Ende vier Bergwertungen sowie ein finaler Schlussanstieg auf dem Programm stehen.

Tour de France 2019, 3. Etappe heute live im Free-TV

In diesem Jahr wird die Tour de France sowohl in der öffentlich-rechtlichen ARD als auch beim Privatsender Eurosport übertragen. Die ARD startet die tägliche Live-Berichterstattung aus Frankreich jedoch meist nicht auf dem Hauptsender, sondern beim Spartensender ONE.

Am heutigen Montag beginnen die ersten Live-Berichte auf ONE knapp zwanzig zehn Minuten vor Etappenstart, also ab 12 Uhr. Dann gehen ARD-Berichterstatter Florian Kurz und Paul Voß live auf Sendung. Am späten Nachmittag um 16.05 Uhr startet die Live-Übertragung im ARD-Hauptprogramm, wenn sich ARD-Reporter Florian Naß und Moderator Michael Antwerpes zu Wort melden.

Bei Eurosport beginnt die Live-Berichterstattung zur etwa selben Zeit. Um 12.05 Uhr startet die knapp 5 Stunden und 30 Minuten lange Übertragung von der Tour de France. Highlights und Nachberichte gibt es im Anschluss, ab 17.35 Uhr, im Eurosport-Format Tour de France Extra.

© getty

Tour de France: 3. Etappe heute im Livestream

Die 3. Etappe wird darüber hinaus von beiden Free-TV-Sendern im Livestream ausgestrahlt.

Der ARD-Livestream auf sportschau.de ist parallel zum Start der Live-Übertragung beim ARD-Kanal ONE abrufbar. Ab 12 Uhr könnt ihr das komplette Live-Rennen im Stream mitverfolgen, der hier abrufbar ist.

Auch Eurosport streamt die Etappe live sowie in voller Länge im Eurosport Player, wobei es hier vorher einer Anmeldung bedarf. Der kostenpflichtige Monats-Pass bei Eurosport ist ab 6,99€ erhältlich.

Tour de France 2019 - 3. Etappe heute im LIVETICKER

Natürlich ist SPOX auch heute wieder mit von der Partie. Bei SPOX könnt ihr den Verlauf des Rennens mithilfe des SPOX-Livetickers mitverfolgen.

Dieser tickert täglich das Live-Geschehen der Tour de France und hält euch auf dem neuesten Stand. Hier geht's zum Liveticker der Tour de France 2019.

Anstehende Etappen bei der Tour de France im Überblick

Die anstehenden drei Etappen im Überblick: