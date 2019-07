Tour de France 2019: Die 15. Etappe heute im LIVE-TICKER

Vor dem Ruhetag am Montag geht es heute bei der Tour de France nochmal zur Sache. Die 15. Etappe könnt ihr hier im Live-Ticker von SPOX mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zur 15. Etappe der diesjährigen Tour de France.

Vor Beginn: Nachdem es am Samstag über den legendären Col de Tourmalet ging, steht heute die 185 Kilometer lange Fahrt von Limoux nach Foix an.

Vor Beginn: Wir befinden uns immer noch in den Pyrenäen, wodurch auch heute die Kletterer ihr Können beweisen können. Drei Pässe gilt es, hinter sich zu lassen - den Col de Montsegur, Port de Lers und die Mur de Peguere, die mit einer Steigung von 18 Prozent aufwartet.

Vor Beginn: Aus deutscher Sicht wird man natürlich vor allem auf Emanuel Buchmann blicken, der sich in Topform befindet und am mythischen Tourmalet als Vierter glänzte. Wie weit geht es für den 26-Jährigen also heute nach vorne?

Die Tour de France 2019 im TV und Livestream sehen

Die ARD und Eurosport teilen sich in diesem Jahr die Übertragungsrechte an der Tour de France.

Der öffentlich-rechtliche Sender geht via One um 11.55 Uhr live auf Sendung, ehe ab 15.05 Uhr das Hauptprogramm der ARD übernimmt.



Zudem könnt ihr die Etappe im Livestream verfolgen. Sowohl die ARD also auch Eurosport bieten die Etappe im Stream an. Das Angebot von Eurosport ist allerdings kostenpflichtig.

Im nächsten Jahr gibt es die Tour dann auch auf dem Streamingdienst DAZN zu sehen.

Tour de France 2019: Die Gesamtwertung vor der 15. Etappe

Buchmann ist dank seiner guten Ergebnisse in den Top 5 in der Gesamtwertung. Auf den Träger des Gelben Trikots Julian Alaphilippe fehlen ihm 3:12 Minuten.