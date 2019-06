Radsport: Chris Froome meldet sich erstmals nach Horror-Crash zu Wort

Radstar Chris Froome hat sich drei Tage nach seinem schweren Trainingsunfall erstmals ausführlich zu Wort gemeldet und für die zahlreichen Genesungswünsche gedankt. Der viermalige britische Tour-Sieger, der am Mittwoch bei einem Sturz gegen eine Hauswand diverse Brüche erlitten hatte, twitterte ein Foto, das ihn lächelnd und mit erhobenem Daumen im Krankenhausbett zeigt.

In einer Pressemitteilung seines Ineos-Teams zeigte sich der 34-Jährige zudem kämpferisch.

"Auch wenn dies ein großer Rückschlag ist, liegt mein Fokus doch darauf, nach vorne zu schauen", wird Froome zitiert: "Es liegt ein langer Weg zur Genesung vor mir, aber diese Genesung beginnt jetzt, und ich bin völlig darauf fokussiert, auf meinem besten Level zurückzukehren."

Froome wird derzeit noch im Universitätskrankenhaus von St. Etienne versorgt. "Ich weiß, wie glücklich ich mich schätzen kann, jetzt hier zu sein. Ich stehe in der Schuld der Ärzte und des weiteren medizinischen Personals beim Rennen", so Froome.

Froome hat fast zwei Liter Blut verloren

Der Brite war bei einer Trainingseinheit vor dem Zeitfahren des Criterium du Dauphine verunglückt.

Wie die BBC am Samstag berichtete, seien seine dabei erlittenen Verletzungen noch schlimmer als zunächst vermutet. Demnach habe Froome teils offene Brüche am Oberschenkel, am Brustbein, den Halswirbeln sowie am Ellbogen und den Rippen erlitten.

Der operierende Arzt Giorgio Gresta teilte der Gazzetta dello Sport mit, das Froome fast zwei Liter Blut verloren habe. Er könne aber mit einer vollständigen Genesung rechnen.