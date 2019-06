Tour de France 2019: TV-Übertragung, Livestream und Etappen

Die Tour de France 2019 dauert vom 6. bis zum 28. Juli. Wo es das prestigeträchtigste Radrennen der Welt live im TV und Livestream zu sehen gibt, erfahrt ihr hier. Außerdem liefern wir einen exakten Etappenplan.

Tour de France 2019 live im TV und Livestream

Die Tour de France 2019 gibt es im Free-TV zu sehen. Die ARD hält die Übertragunsgrechte an dem Rennen bis 2021 und wird auch in diesem Jahr täglich live berichten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In der Regel sind die Übertragungszeiten von Montag bis Freitag von 16.05 Uhr bis 17.25 Uhr und an den Wochenenden umfangreicher. Damit erlebt ihr die Zieleinfahrten stets live bei der ARD. Die Phase vom Start bis zum Beginn der ARD-Übertragung gibt es täglich live beim Spartensender ONE. Die kompletten Etappen laufen auch im Livestream bei sportschau.de.

Eurosport überträgt alle Etappen live und in voller Länge im TV.

Tour de France 2019: Die Etappen-Highlights

Auftakt der Tour de France 2019 ist eine Sprintetappe in Brüssel am 6. Juli.

Insgesamt gibt es fünf Beragankünfte, davon drei über 2.000 Metern Seehöhe. Bei der 14. Etappe geht es auf den legendären Tourmalet. Die Entscheidung fällt wohl in den Alpen bei der Überquerung der Gipfel Col d'Izoard, Col du Galibier und Col d'Iseran.

Bei der Tour de France 2019 gibt es lediglich ein Einzel- (13. Etappe) und ein Mannschaftszeitfahren (2. Etappe).

Tour de France 2019: Alle Etappen im Überblick