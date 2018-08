Radsport: Deutschland Tour - Termine, Fahrer, Teams und Etappen

Nach zehn Jahren Pause startet die Deutschland Tour mit einem neuen Konzept seine Renaissance. Hier erfahrt ihr alles zu den Terminen, Fahrern, Teams und einzelnen Etappen.

Unter dem Motto "1 professionelles Radrennen, 100 andere Aktivitäten" verbindet der Veranstalter A.S.O. die Radrennen mit zahlreichen weiteren Events. Im Laufe der weiteren Austragungen soll die Rundfahrt bis 2028 auf eine Woche ausgedehnt werden.

Wo und wann findet die Deutschland Tour 2018 statt?

Die Deutschland Tour 2018 startet am 23. August in Koblenz und endet drei Tage später, am 26. August, in Stuttgart. Die weiteren Zwischenstopps des Etappe sind Bonn, Trier, Merzig und Lorsch. Die gesamte Strecke ist 737,5 Kilometer lang und verfügt über 13 Berg- und acht Sprintwertungen.

Wo kann ich die Deutschland Tour 2018 im TV und Livestream verfolgen?

Alle Etappen sind im Free-TV zu sehen. Die ersten beiden Rennen können dabei auf den dritten Programmen hr, SR, SWR und WDR verfolgt werden. Die dritte Etappe zeigt das ZDF und die vierte und letzte schließlich die ARD. Zudem bieten alle Sender einen kostenlosen Livestream im Internet an. Hier gibt es die Übersicht:

Etappe Datum TV-Übertragung Livestream 1. Etappe, Koblenz - Bonn 23.08. 14 - 16 Uhr hr, SR, SWR, WDR hr, SR, SWR, WDR 2. Etappe, Bonn - Trier 24.08., 14 - 16 Uhr hr, SR, SWR, WDR hr, SR, SWR, WDR 3. Etappe, Trier - Merzig 25.08., 14.50 Uhr - 16.50 Uhr ZDF ZDF 4. Etappe, Lorsch - Stuttgart 26.08., 15.20 Uhr - 17.20 Uhr ARD ARD

Deutschland Tour 2018: Diese Fahrer sind dabei

Mit 14 deutschen WorldTour-Fahrern ist die Mehrheit der deutschen Elite auf der Startliste vertreten. Angeführt wird das deutsche Aufgebot vom deutschen Meister Pascal Ackermann (Team Bora-hansgrohe). Mit Top-Sprinter Marcel Kittel, Andre Greipel und Marcel Sieberg sind zudem einige Fahrer mit Tour-de-France-Erfahrung am Start. Tony Martin muss seinen Start verletzungsbedingt absagen.

Die deutschen Fahrer bei der Deutschland Tour 2018

Fahrer Team Pascal Ackermann Bora-hansgrohe Christoph Pfingsten Bora-hansgrohe Andreas Schillinger Bora-hansgrohe Rüdiger Selig Bora-hansgrohe Max Walscheid Sunweb Johannes Fröhlinger Sunweb Marcel Kittel Katusha Alpecin Nils Politt Katusha Alpecin Rick Zabel Katusha Alpecin Maximilian Schachmann Quick-Step Floors Nico Denz AG2R La Mondiale Andre Greipel Lotto Soudal Marcel Sieberg Lotto Soudal Christan Knees Team Sky

Bemerkenswert ist der Antritt von Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas, der seine erstes offizielles Rennen seit seinem Sieg in Paris bestreitet. Zudem sind auch viele weiter internationale Topstars wie Romain Bardet, Mark Cavendish, Wout Poels mit dabei. Hier findet ihr die gesamte Startliste.

Deutschland-Tour 2018: Diese Teams sind dabei