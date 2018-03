Tirreno-Adriatico: Damiano Caruso übernimmt das Blaue Trikot.

NHL Live Canadiens @ Lightning BNP Paribas Open Women Single Live WTA Indian Wells: Tag 4 World Rugby Sevens Series Vancouver: Tag 1 NBA Suns @ Hornets NCAA Division I West Virginia @ Kansas NCAA Division I North Carolina @ Virginia World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Joventut -

Saski-Baskonia BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 World Rugby Sevens Series Vancouver: Tag 2 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter

Der italienische Radprofi Damiano Caruso hat beim Etappenrennen Tirreno-Adriatico die Gesamtführung zurückerobert. Der 30-Jährige vom BMC Racing Team führt nach der vierten Etappe über 219 km von Foligno hinauf zur 1345 m hohen Bergankunft in Sarnano Sassotetto mit einer Sekunde Vorsprung auf den Polen Michal Kwiatkowski vom Team Sky.

Der Tagessieg ging an den spanischen Movistar-Neuzugang Mikel Landa, der mit 20 Sekunden Rückstand auf Caruso auf Platz drei des Gesamtklassements liegt.

Der Brite Geraint Thomas (Sky) fiel aufgrund eines Defekts am Schlussanstieg auf den fünften Platz zurück (+26 Sekunden). Die Entscheidung des Etappenrennens wird nach zwei Flachetappen am Sonntag (Castelraimondo-Filottrano) und Montag (Numana-Fano) aller Voraussicht nach im abschließenden Einzelzeitfahren über 10 km in San Benedetto del Tronto fallen.