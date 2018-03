Deutschland-Tour 2018: Kurs für Klassikerspezialisten und Sprinter

UK Open Live UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Premiership Harlequins -

Bath Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinale World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 1 NBA Raptors @ Wizards UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale NHL Blues @ Stars UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 2 NCAA Division I Baylor @ Kansas State World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 2 NHL Blackhawks @ Kings NCAA Division I Kansas @ Oklahoma State Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin BSL Fenerbahce -

Galatasaray Liga ACB Gran Canaria -

Valencia UK Open UK Open: Viertelfinale Premiership Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 3 UK Open UK Open: Halbfinale + Finale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Damen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Góra -

Monaco NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League Neptunas -

Straßburg Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightining BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Valencia -

Bilbao BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Góra NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Basketball Nymburk -

AEK Basketball Champions League SIG -

Neptūnas BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2

Ein Kurs gemacht für Klassikerspezialisten wie John Degenkolb und die deutschen Top-Sprinter um Marcel Kittel und Andre Greipel: In Frankfurt/Main ist am Freitag die Strecke zur Neuauflage der Deutschland-Tour vom 23. bis 26. August vorgestellt worden.



Zehn Jahre nach der letzten Austragung führt die wiederbelebte Rundfahrt über vier Etappen und insgesamt 743 km durch den Südwesten Deutschlands vom Start in Koblenz zum Ziel nach Stuttgart.

"Wir haben mit einem weißen Blatt angefangen und wollten etwas Neues. Jetzt steht das Herz, es fängt an zu pochen. Deutschland hat ein Etappenrennen verdient", sagte Claude Rach vom Tour-de-France-Veranstalter ASO, der auch die Neuauflage der Deutschland-Tour organisiert. Sportlicher Leiter des Rennens wird Ex-Profi Fabian Wegmann.

Fünf Bundesländer werden durchfahren, das erste Teilstück ist eine Angelegenheit für die Sprinter. Es beginnt in Koblenz am Deutschen Eck und endet nach 154 km in Bonn. Danach folgt die Königsetappe von Bonn aus über anspruchsvolle 212 km quer durch die Eifel nach Trier. Dort könnten die entscheidenden Abstände für die Gesamtwertung entstehen.

Startort der dritten Etappe ist ebenfalls Trier, der Weg führt das Peloton über 177 km nach Merzig ins Saarland, eine erneute Sprintentscheidung ist denkbar. Der letzte Abschnitt verläuft schließlich von Lorsch in Südhessen über 200 km ins Rundfahrtziel nach Stuttgart, wo der WM-Kurs von 2007 über den Herdweg genutzt und im Stadtzentrum der Gesamtsieger gekürt wird.

Die Deutschland-Tour 2018 in der Übersicht: