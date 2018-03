Radsport: Andre Greipel nach seinem Schlüsselbeinbruch erfolgreich operiert

NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks BSL Anadolu Efes -

Tofas Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2 NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast NBA Thunder @ Spurs Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 2 NHL Oilers @ Canucks European Rugby Champions Cup Scarlets -

La Rochelle European Challenge Cup Newcastle -

Brive European Challenge Cup Pau -

Stade Francais NBA Pelicans @ Cavaliers European Rugby Champions Cup Munster -

Toulon European Challenge Cup Edinburgh -

Cardiff NHL Panthers @ Bruins Miami Open Women Single Miami Open: Finale Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Undercard Fights NBA Hornets @ Wizards NBA Pistons @ Knicks Joshua vs Parker Joshua vs Parker: Main Fight Liga ACB Barcelona -

Estudiantes European Rugby Champions Cup Clermont -

Racing 92 European Rugby Champions Cup Leinster -

Saracens NHL Bruins @ Flyers Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers@ Hornets NBA Rockets @ Spurs NHL Predators @ Lightning

Top-Sprinter Andre Greipel ist nach seinem Schlüsselbeinbruch beim Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo erfolgreich operiert worden. Bei dem von Spezialist Toon Claes im belgischen Herentals vorgenommenen Eingriff wurde die komplexe Fraktur mit einer Platte und zehn Schrauben fixiert, wie Greipels Team Lotto-Soudal mitteilte. Wie bereits erwartet, ist die Frühjahrssaison für den 35 Jahre alten Radprofi vorzeitig beendet.

"Das Schlüsselbein war in mehrere Stücke zerbrochen", berichtete Greipel, der die Klinik bereits am Montag verlassen durfte. "Als Rennfahrer hoffst du immer auf ein Wunder, um noch bei den Klassikern starten zu können, aber die Hoffnung war schnell dahin. Die nächsten Wochen werden sich nur um die Genesung und Rehabilitation drehen", sagte der Rostocker.

Nach einige Tagen kompletter Ruhe will Greipel nächste Woche vorsichtig auf einem stationären Rad trainieren, "wenn es die Schmerzen zulassen", wie er sagte. Er müsse jetzt geduldig sein und dürfe nichts überstürzen. Einen möglichen Zeitpunkt für eine Rückkehr ins Renngeschehen nannte der elfmalige Tour-de-France-Etappensieger nicht.

Greipel war am Samstag in der Abfahrt vom Poggio, der letzten Schlüsselstelle der Primavera, nur vier Kilometer vor dem Ziel zu Fall gekommen und musste seine Chancen auf eine Top-Platzierung begraben. "Ich bin noch nie so flüssig über Cipressa und Poggio gefahren. Das Rennen war für Sprinter perfekt und ich war noch nie in einer so guten Verfassung für die Klassiker. Aber es sollte nicht sein", sagte Greipel.