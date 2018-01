UCI-Boss spricht sich für Christopher Froome-Suspendierung durch Sky aus

European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres NCAA Division I Oklahoma @ Oklahoma State European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NCAA Division I Missouri @ Texas A&M World Championship Boxing Errol Spence Jr. vs Lamont Peterson BSL BSL: All Star Game 2018 NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NCAA Division I Texas A&M @ Kansas NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League Darts 1 -

Dublin

UCI-Präsident David Lappartient hat sich in der Salbutamol-Affäre um den viermaligen Tour-de-France-Sieger Christopher Froome für eine vorläufige Suspendierung des Briten durch dessen Sky-Team ausgesprochen. "Sky sollte das tun. Es ist nicht meine Aufgabe, mich in diesen Fall einzumischen. Ich möchte auch die Schuld des Fahrers nicht bewerten, aber es wäre für alle Beteiligten einfacher", sagte der Chef des Radsport-Weltverbandes der französischen Regionalzeitung Le Telegramme.

Es läge an Sky-Teamchef David Brailsford, seiner Verantwortung gerecht zu werden. "Davon abgesehen denke ich, dass die anderen Fahrer im Feld das wünschen. Sie ärgern sich über das Bild, das entsteht", sagte Lappartient.

Die Klärung der Affäre könnte laut Lappartient zur Hängepartie geraten. "Das Thema wird nicht in zwei Minuten abgeschlossen sein. Es könnte bis zu einem Jahr dauern", sagte er mit Blick auf mögliche juristische Auseinandersetzungen. Kürzlich hatte der 44-Jährige im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung noch erklärt, dass möglichst vor Beginn des Giro d'Italia am 4. Mai in Jerusalem Klarheit herrschen solle.

Mitte Dezember war bekannt geworden, dass Froome bei seinem Vuelta-Triumph im September bei einer Dopingprobe positiv getestet worden war. Eine Urinprobe des 32-Jährigen wies eine zu hohe Konzentration des Asthmamittels Salbutamol auf.

Da die Einnahme der Substanz bis zu einem Grenzwert erlaubt ist, hat Froome laut UCI-Regularien die Möglichkeit, den um das Doppelte erhöhten Messwert zu erklären. Bis zur Klärung des Sachverhalts darf Froome weiter Rennen bestreiten, eine Sperre wurde nicht ausgesprochen.