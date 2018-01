Tour Down Under: Zweiter Etappenerfolg für Greipel - Impey Gesamtsieger

NHL Live Flyers @ Capitals Liga ACB Live Andorra -

Andre Greipel hat zum Abschluss der Tour Down Under in Australien seinen zweiten Etappensieg gefeiert. Der Sprinter vom Lotto-Soudal-Team gewann auf dem sechsten Teilstück über 90 km rund um Adelaide den Massenspurt vor Lokalmatador Caleb Ewan. Den Gesamtsieg nach sechs Etappen sicherte sich der Südafrikaner Daryl Impey.

Hinter Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) aus der deutschen Bora-hansgrohe-Mannschaft belegte der Bocholter Phil Bauhaus (Sunweb) den vierten Rang.

Greipel freute sich über den Erfolg, übte angesichts der hohen Temperaturen von teils über 40 Grad im Schatten in Australien aber auch Kritik. "Ich bin in diesen klimatischen Bedingungen noch nie Rad gefahren. Ich weiß aber mit Sicherheit, dass dieses Rennen mich nicht besser macht", sagte der 35-Jährige im ARD-Hörfunk.

Er finde es "einfach nur traurig, dass man mit der Fahrergewerkschaft, dem Weltverband UCI und dem Veranstalter nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann, um das Beste für den Fahrer und die Veranstaltung herauszuholen. Das, was abgegangen ist, war mit Sicherheit nicht das Beste für die Fahrer."

Den Gesamtsieg sicherte sich der Südafrikaner Daryl Impey (Mitchelton-Scott) vor dem zeitgleichen Australier Richie Porte. Greipel, der auch schon die erste Etappe gewonnen hatte, beendete die Tour auf dem 96. Rang. Bester Deutscher im Abschlussklassement war Nikias Arndt (Buchholz/Sunweb) auf dem 56. Platz mit über 13 Minuten Rückstand auf Impey.