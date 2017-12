Tony Martin will bei Giro d'Italia und Tour de France starten

World Rugby Sevens Series Live Kapstadt -

Tag 1 European Challenge Cup Live Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux World Rugby Sevens Series Kapstadt -

Tag 2 ACB Real Madrid -

Murcia ACB Estudiantes -

Valencia NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Brünn -

Jyväskylä Champions Hockey League Zürich -

Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves World Championship Boxing Jeff Horn vs Gary Corcoran Basketball Champions League Yenisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets BSL Besiktas -

Galatasaray William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux ACB Barcelona -

Gran Canaria William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle European Challenge Cup Cardiff -

Sale ACB Obradoiro -

Real Madrid William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 NHL Kings @ Flyers NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Ludwigsburg -

Teneriffa Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora NHL Hurricanes @ Maple Leafs William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 6 NBA Cavaliers @ Bucks Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth NBA Lakers @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 Session 2 Premiership Warriors -

London Irish

Tony Martin will 2018 erstmals in seiner Karriere sowohl den Giro d'Italia als auch die Tour de France bestreiten. "Es ist ein Versuch, ich hoffe, das bringt neue Impulse", sagte der 32 Jahre alte Radprofi bei der Präsentation des Teams Katusha-Alpecin für die neue Saison. Zuletzt hatte er den Giro 2008 in seinem ersten Profijahr bestritten.

Die Italien-Rundfahrt, die am 4. Mai in Jerusalem/Israel beginnt und am 27. Mai in Rom endet, sei keineswegs nur "eine Vorbereitung für die Tour. Ich sehe dort die Möglichkeit, Erfolge einzufahren", sagte Martin mit Blick auf zwei Einzelzeitfahren im Parcours.

Zwischen Giro und Tour-Start ist im kommenden Jahr mehr Zeit als üblich, weil der Beginn der Frankreich-Rundfahrt wegen der Überschneidung mit der Fußball-WM um eine Woche nach hinten verlegt wurde.

Vor seiner zweiten Giro-Teilnahme hofft der viermalige Zeitfahr-Weltmeister aber auch auf ein Top-Ergebnis beim Klassiker Paris-Roubaix. "Ich versuche, den Spagat zu schaffen.

Ich bin davon überzeugt, dass es gelingen kann", sagte Martin, der eine enttäuschende Saison 2017 erlebte, sich aber auch von Neuzugang Marcel Kittel viel verspricht. "Er ist jetzt schon ein Mittelpunkt", sagte er über den deutschen Tour-Rekordetappensieger, der von der Quick-Step-Mannschaft zu Katusha wechselte.