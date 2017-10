Schwerer Unfall bei der Lombardei-Rundfahrt

ACB Live Teneriffa -

Bei heftigen Stürzen bei der Lombardei-Rundfahrt am Samstag haben sich gleich zwei Radprofis schwer verletzt. Der Italiener Simone Petilli erlitt Brüche eines Halswirbels, des rechten Schlüsselbeins und des rechten Schulterblatts. Der belgische Radprofi Jan Bakelants zog sich sieben Rippenbrüche und Frakturen an zwei Lendenwirbeln zu.

Das Duo war an derselben Abfahrt zu Fall gekommen wie Bakelants' Landsmann Laurens De Plus, der bei seinem Abflug über die Leitplanke in einer Kurve 35 km vor dem Ziel allerdings ohne schwere Verletzungen davon kam.

Den Sieg beim letzten Monument der Saison sicherte sich der frühere Tour-Sieger Vincenzo Nibali. Der favorisierte Lokalmatador setzte sich nach 247 km von Bergamo nach Como souverän mit rund einer halben Minute Vorsprung auf Julian Alaphilippe durch.

Dritter wurde Nibalis italienischer Landsmann Gianni Moscon (Sky) als Erster einer Verfolgergruppe.