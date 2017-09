Kämna steigt mit Knieproblemen aus

National Rugby League Roosters -

Broncos Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle National Rugby League Storm -

Eels National Rugby League Sea Eagles -

Panthers Premiership Bath -

Saracens Pro14 Connacht -

Southern Kings World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez National Rugby League Sharks -

Cowboys HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 1 Premiership Northampton -

Bath HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Halbfinale Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Premiership Newcastle -

Saracens HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna ist am Mittwoch wegen Problemen in seinem rechten Knie aus der Spanien-Rundfahrt ausgestiegen. Der 20-Jährige vom Team Sunweb, jüngster Fahrer im Vuelta-Peloton, hatte am Dienstag nach Platz acht im Zeitfahren über Schmerzen geklagt.

Für Kämna war es die erste Teilnahme an einer der drei großen Landes-Rundfahrten. "Das ist natürlich enttäuschend. Aber es war eine großartige Erfahrung, ich habe viel gelernt", sagte der Spezialist für den Kampf gegen die Uhr.

Kämnas nächstes Ziel ist der Start bei den Straßen-Weltmeisterschaften vom 17. bis 24. September im norwegischen Bergen. Am Eröffnungstag findet das Mannschafts-Zeitfahren statt. Hierfür hat das in Deutschland lizenzierte Sunweb-Team auch den Einsatz von Lennard Kämna vorgesehen.