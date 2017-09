Degenkolb ernsthaft erkrankt?

Supercopa Valencia -

Malaga Premiership Gloucester -

Worcester Supercopa Gran Canaria -

Real Madrid World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Jesse Hart Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale National Rugby League Roosters -

Cowboys World Championship Boxing Jorge Linares vs Luke Campbell Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Premiership Exeter -

Wasps Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens ACB Barcelona Lassa -

Saski-Baskonia Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 Premiership Wasps -

Bath Rugby World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro

Nach seiner WM-Absage scheint Radprofi John Degenkolb ernsthafter erkrankt zu sein als zunächst vermutet. Sein amerikanisches Team Trek-Segafredo gab am Freitag bekannt, dass der 28-Jährige für eingehende Untersuchungen an Herz und Lungen in ein Krankenhaus eingewiesen worden sei. Seine Atemwegsprobleme hätten sich nicht wesentlich verbessert, deshalb sei diese Entscheidung gefallen, erklärte Trek-Mannschaftsarzt Jens Hinder.

Degenkolb war im August frühzeitig aus der Vuelta in Spanien ausgestiegen, es hieß, er leide an einer Bronchitis. Nach einer kurzen Pause versuchte der Wahl-Hesse, sich noch rechtzeitig für die Straßenrad-WM in Bergen in Form zu bringen, musste dieses Unterfangen aber nach dem Ausscheiden bei der Dänemark-Rundfahrt abbrechen. "In seinen letzten Rennen litt John unter Atemproblemen und einem spürbaren Kraftverlust, seine Leistung war dadurch eingeschränkt", führte Hinder aus.

Degenkolb bleibe erst einmal so lange in der Klinik, bis die Ergebnisse der Untersuchung feststünden. Dann werde es auch neue Informationen über den Gesundheitszustand geben. "Ich befinde mich im Moment im Krankenhaus, um dort einige Untersuchungen vorzunehmen. Es geht mir gut und ich werde euch alle auf dem Laufenden halten, wie es mir hier ergeht", schrieb Degenkolb auf seiner Facebook-Seite.

Der gebürtige Geraer Degenkolb war für die WM in Bergen als Kapitän des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) nominiert worden, weil der wellige Kurs über fast 280 km seinen Fähigkeiten entgegenkam. Degenkolb, der 2015 die Klassiker Paris-Roubaix und Mailand-Sanremo gewann, wäre in Bestform ein Medaillenkandidat gewesen. Insgesamt war die Saison 2017 ohnehin enttäuschend für ihn, nur im Februar gelang ihm bei der Dubai-Tour ein Tagessieg.